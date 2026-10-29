Bernardo Tavares Tak Mau Remehkan Persijap, Persebaya Siapkan Strategi Rotasi Pemain

Bernardo Tavares menuntut disiplin dan fokus pemain Persebaya Surabaya saat menghadapi PSM Makassar di Parepare, Kamis (22/10/2026). (Dok. Persebaya)
JawaPos.com – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, membuka peluang melakukan rotasi pemain saat menjamu Persijap Jepara pada pekan kedelapan Super League 2026/27.
Padatnya jadwal pertandingan membuat tim pelatih harus memperhatikan kondisi fisik pemain sebelum menentukan susunan tim.
Persebaya akan menghadapi Persijap di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (30/10). Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Green Force untuk melanjutkan momentum positif setelah meraih kemenangan 3-1 atas Madura United pada 26 Oktober lalu.
Namun, Persebaya harus menghadapi tantangan berupa jadwal yang cukup padat. Sebelumnya, tim berjuluk Green Force itu bertanding melawan PSS Sleman pada 18 Oktober dan bertandang ke markas PSM Makassar pada 22 Oktober.
Dengan jeda hanya empat hari setelah menghadapi Madura United, kebugaran pemain menjadi salah satu perhatian utama Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal tersebut mengakui bahwa rotasi diperlukan, meski tidak semua posisi memiliki banyak pilihan pemain yang siap diturunkan.
“Jadwal yang padat membuat kami harus benar-benar memperhatikan kondisi pemain. Ada posisi yang memungkinkan untuk kami rotasi, tetapi ada juga posisi yang pilihannya terbatas karena beberapa pemain belum siap tampil,” ujar Tavares dalam konferensi pers, Kamis (29/10).
Tavares menjelaskan, keputusan rotasi akan bergantung pada hasil evaluasi dan kondisi pemain selama latihan. Ia tidak ingin mengambil risiko dengan menurunkan pemain yang belum berada dalam kondisi optimal.
Di sisi lain, Persebaya juga diminta tidak meremehkan Persijap hanya karena posisi lawan di klasemen. Laskar Kalinyamat saat ini berada di dasar klasemen dengan koleksi satu hasil imbang dan enam kekalahan.
Menurut Tavares, Persijap berpotensi bermain lebih bertahan dengan menerapkan strategi low block. Tim tamu juga bisa mengandalkan serangan balik untuk mencari peluang mencetak gol.
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