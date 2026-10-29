Jelang Lawan Java United, Oscar Bruzon Minta Bhayangkara FC Lebih Tajam di Depan Gawang

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC membidik poin penuh saat bertandang ke markas Java United FC pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (30/10) pukul 15.30 WIB.

Pelatih Bhayangkara FC, Oscar Bruzon, menegaskan timnya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tuan rumah. Meski harus bermain di kandang lawan, The Guardian of Saburai tetap memiliki target untuk membawa pulang hasil maksimal.

Bhayangkara FC datang dengan modal positif setelah melewati tujuh pertandingan awal musim tanpa kekalahan. Mereka mencatatkan dua kemenangan dan lima hasil imbang. Raihan tersebut menempatkan Bhayangkara FC di peringkat kedelapan klasemen sementara.

Namun, catatan tersebut tidak membuat Oscar Bruzon merasa puas. Pelatih asal Spanyol itu menilai masih ada sejumlah aspek permainan yang perlu dibenahi, terutama dalam memaksimalkan peluang untuk menghasilkan gol.

Oscar menyadari Java United FC bukan lawan yang mudah dihadapi, terlebih mereka akan mendapat dukungan suporter sendiri di Stadion Jatidiri. Karena itu, Bhayangkara FC harus tampil lebih disiplin sekaligus mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang didapatkan.

"Kami tahu akan bermain melawan tim yang kuat seperti Java United, terutama saat mereka tampil di kandang sendiri. Namun, fokus utama saya adalah mengoreksi detail di internal tim agar kami bisa lebih kompetitif dan mengambil poin yang hilang di laga-laga sebelumnya," ujar Oscar dalam konferensi pers jelang pertandingan di Semarang.

Selain mengevaluasi efektivitas serangan, Oscar juga melihat perkembangan positif di sektor pertahanan. Bhayangkara FC berhasil mencatatkan clean sheet dalam dua pertandingan terakhir. Perbaikan tersebut menjadi salah satu modal penting untuk menghadapi Java United.