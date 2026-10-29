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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 30 Oktober 2026 | 06.18 WIB

Alasan Carlos Pena Belum Pilih 3 Pemain Asing Persita untuk League Cup

Carlos Pena puas dengan perkembangan Persita Tangerang di pramusim. Adaptasi pemain baru berjalan lancar jelang Super League 2026/2027. (Dok. Persita) - Image

Carlos Pena puas dengan perkembangan Persita Tangerang di pramusim. Adaptasi pemain baru berjalan lancar jelang Super League 2026/2027. (Dok. Persita)

JawaPos.com - Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena, menyambut positif kehadiran League Cup 2026/27 sebagai kompetisi pendamping BRI Super League.

Menurutnya, turnamen ini bisa menjadi kesempatan bagi pemain lokal untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak di tengah ketatnya persaingan dalam skuad.

League Cup 2026/27 dijadwalkan mulai bergulir pada November mendatang. Persita Tangerang tergabung di Zona Barat Grup C bersama Dewa United dan Persiraja Banda Aceh. Hanya juara grup yang berhak melaju ke fase knock-out.

Kompetisi ini diikuti 38 klub, terdiri dari 18 peserta BRI Super League dan 20 tim dari Pegadaian Championship.

Setiap klub hanya akan memainkan dua pertandingan di fase grup, tetapi Carlos Pena menilai kesempatan tersebut tetap memiliki manfaat bagi perkembangan tim.

“Saya sangat menyukai gagasan diadakannya kompetisi ini. Meski setiap tim hanya dipastikan akan memainkan dua pertandingan, ini menjadi kesempatan yang baik untuk memberikan lebih banyak menit bermain kepada para pemain lokal dalam skuad,” ujar Pena.

Ia menilai tambahan kompetisi seperti League Cup dibutuhkan sepak bola Indonesia. Dengan jumlah pertandingan liga yang terbatas dan banyaknya pemain asing di setiap klub, pemain lokal terkadang kesulitan mendapatkan kesempatan tampil secara reguler.

Karena itu, Persita ingin memanfaatkan turnamen ini untuk menguji kedalaman skuad sekaligus melihat kemampuan para pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan menit bermain.

“Kami memandang ini sebagai tantangan bagi tim untuk membuktikan kedalaman serta kualitas skuad kami,” lanjutnya.

Editor: Banu Adikara
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