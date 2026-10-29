Usai Bobol Gawang Persita, Marko Dugandzic Siap Bawa Bali United Taklukkan Arema FC

Rekrutan anyar Bali United, Marko Dugandzic / Dok: instagram @m.dugandzic
JawaPos.com - Striker asing Bali United FC, Marko Dugandzic, mulai menunjukkan kontribusinya pada musim debut di BRI Super League 2026/27.
Setelah mencetak gol pertamanya saat menghadapi Persita Tangerang, penyerang asal Kroasia itu kini mengincar gol berikutnya sekaligus membantu Serdadu Tridatu meraih kemenangan saat bertandang ke markas Arema FC.
Marko mencetak gol saat Bali United menghadapi Persita pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27, Minggu (25/10). Dalam pertandingan yang berlangsung di Banten International Stadium tersebut, ia sukses menyambut umpan silang Thijmen Goppel dengan sundulan terukur pada menit ke-29.
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Sayangnya, gol tersebut belum cukup untuk membawa Bali United pulang dengan tiga poin. Persita mampu menyamakan kedudukan pada penghujung pertandingan sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Kedua tim pun harus puas berbagi poin.
Meski hasil pertandingan belum sesuai harapan, Marko tetap senang karena berhasil mencatatkan gol pertamanya bersama Bali United. Hingga menjalani empat pertandingan pada musim debutnya di kompetisi sepak bola Indonesia, ia telah mengoleksi satu gol dan satu assist.
Marko menilai gol ke gawang Persita menjadi momen yang menyenangkan. Namun, ia juga menyayangkan kegagalan timnya mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir.
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"Tentu situasi yang luar biasa untuk gol pertama saya saat melawan Persita lalu. Saya sangat senang karena kami berjuang dengan penuh konsentrasi hingga jelang akhir pertandingan. Hanya saja kesalahan kecil membuat keadaan menjadi imbang dan kami meraih satu poin," ungkap Marko.
Kini, Marko dan rekan-rekannya harus segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya. Bali United dijadwalkan menghadapi Arema FC pada Sabtu (31/10) sore di Stadion Kanjuruhan, Malang.
Laga ini menjadi kesempatan bagi Serdadu Tridatu untuk memburu kemenangan tandang pertama mereka pada musim ini. Marko pun berharap timnya mampu menjalankan strategi dengan baik, menciptakan banyak peluang, dan membawa pulang tiga poin.
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Jawa Pos
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