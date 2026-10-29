Iqbal Gwijangge Tegaskan Target Barito Putera saat Menjamu Persis Solo di Banjarmasin

Pemain sepak bola berdarah Papua Muhammad Iqbal Gwijangge. (ANTARA)
JawaPos.com – PS Barito Putera mengincar kemenangan saat menjamu Persis Solo pada pekan kedelapan Pegadaian Championship 2026/2027.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Jumat (30/10) sore.
Pemain Barito Putera, Muhammad Iqbal Gwijangge, menegaskan bahwa timnya siap berjuang untuk mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri. Ia berharap Laskar Antasari bisa melanjutkan tren positif yang telah mereka bangun dalam beberapa pertandingan terakhir.
Menurut Iqbal, persiapan tim berjalan dengan baik. Seluruh pemain juga memiliki tekad yang sama untuk meraih kemenangan saat menghadapi Persis Solo yang datang dengan julukan Laskar Sambernyawa.
"Persiapan para pemain saat ini sudah matang ya, kami sudah bertekad, semua bertekad penuh bahwa di kandang, kami berusaha untuk meraih tiga poin, karena kami melanjutkan tren positif kami, yang baik kami lanjutkan terus," ujar Iqbal dalam konferensi pers, Kamis (29/10).
Pemain berusia 20 tahun tersebut tidak ingin memberikan banyak janji menjelang pertandingan. Baginya, hal terpenting adalah kesiapan seluruh pemain untuk menjalankan pertandingan dengan maksimal dan berusaha mewujudkan target kemenangan.
"Saya tidak mau terlalu banyak bicara yang penting para pemain sudah siap untuk pertandingan besok dan bismillah Insyaallah, besok kita bisa meraih tiga poin seperti itu," lanjut pemain bernomor punggung 29 tersebut.
Barito Putera memang memiliki kepentingan untuk menjaga momentum positif. Bermain di kandang sendiri menjadi kesempatan bagi Laskar Antasari untuk kembali mendapatkan hasil maksimal sekaligus mempertahankan kepercayaan diri tim dalam persaingan Pegadaian Championship musim ini.
Meski demikian, Persis Solo tetap menjadi lawan yang perlu diwaspadai. Barito Putera harus mampu memanfaatkan peluang dan menjaga konsistensi permainan jika ingin mengamankan kemenangan di Stadion 17 Mei.
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