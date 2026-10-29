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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.00 WIB

Enam Kali Hantam Mistar! Kendal Tornado FC Gagal Kalahkan RANS Nusantara FC

Kendal Tornado FC membidik kemenangan atas Deltras FC demi posisi puncak klasemen. (Istimewa) - Image

Kendal Tornado FC membidik kemenangan atas Deltras FC demi posisi puncak klasemen. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan RANS Nusantara FC dalam lanjutan Grup B Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Kamis (29/10) sore, itu diwarnai sejumlah peluang emas dari tim tamu yang belum berbuah gol.

Laskar Badai Pantura sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencuri kemenangan.

Kendal Tornado FC mampu menciptakan beberapa peluang berbahaya sepanjang pertandingan. Namun, penyelesaian akhir dan keberuntungan belum berpihak kepada tim besutan Stefan Keeltjes.

Setidaknya enam peluang Kendal Tornado FC tercatat membentur mistar gawang.

Kesempatan tersebut datang dari sejumlah pemain, mulai dari Patrick Cruz, Dimas Sukarno, Yudha Alkanza hingga Ousmane Maiket.

Situasi itu membuat Kendal Tornado FC gagal memaksimalkan peluang untuk membawa pulang tiga poin dari markas RANS Nusantara FC.

Meski demikian, Stefan Keeltjes tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang sudah berusaha maksimal sepanjang pertandingan.

“Hari ini belum cukup beruntung untuk bisa ambil poin penuh. Tapi saya percaya pemain-pemain sudah berusaha yang terbaik. Mereka sudah mengerahkan semua tenaganya secara maksimal,” kata Stefan setelah pertandingan.

Editor: Banu Adikara
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