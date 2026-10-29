Semen Padang FC vs Sumsel United: Teco Siapkan Strategi untuk Amankan Tiga Poin

JawaPos.com - Semen Padang FC mengincar kemenangan saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pekan kedelapan Pegadaian Championship 2026/27.

Duel bertajuk Derby Sumatera tersebut akan berlangsung di Stadion Patriot Candra Bhaga, Bekasi, Jumat (30/10/2026), pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Kabau Sirah untuk melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan 2-1 atas Persiku Kudus pada pekan sebelumnya. Tambahan tiga poin dibutuhkan Semen Padang FC untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga momentum kebangkitan tim.

Pelatih Semen Padang FC, Stefano Cugurra atau yang akrab disapa Teco, menyebut persiapan timnya berjalan dengan baik. Waktu jeda setelah pertandingan terakhir dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapan pemain, terutama dalam memahami taktik yang akan diterapkan saat menghadapi Sumsel United.

Menurut Teco, para pemain menjalani empat sesi latihan untuk mematangkan strategi sebelum pertandingan. Ia menilai seluruh sesi tersebut memiliki peran penting dalam mempersiapkan tim menghadapi tantangan dari sesama wakil Sumatera tersebut.

"Persiapan kita sangat bagus di dalam latihan. Semua pemain bekerja lebih keras dan fokus. Setelah pertandingan terakhir, kita punya waktu empat kali latihan dan seluruh sesi itu sangat penting untuk memantapkan pemahaman taktik para pemain," ujar Teco dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Meski memiliki modal kemenangan, Semen Padang FC tidak ingin terlalu percaya diri. Teco menyadari Sumsel United bukan lawan yang mudah dikalahkan, terlebih tim berjuluk Laskar Juaro itu sedang berada dalam performa positif.

Sumsel United tercatat tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir. Catatan tersebut menjadi perhatian bagi Teco yang meminta anak asuhnya tetap menjaga fokus dan bekerja keras sepanjang pertandingan.