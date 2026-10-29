Hambali Absen, Persela Lamongan Siapkan Rotasi Pemain Saat Lawan Persipura

Persela Lamongan imbang 2-2 lawan De Red FC di Stadion Surajaya. (Istimewa)
JawaPos.com - Persela Lamongan berpotensi melakukan rotasi pemain saat menjamu Persipura Jayapura pada pekan kedelapan Pegadaian Championship 2026/27.
Pertandingan kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (31/10).
Pelatih Persela, Bima Sakti, mengisyaratkan adanya perubahan komposisi pemain untuk menghadapi laga tersebut. Absennya sejumlah pemain menjadi salah satu pertimbangan tim pelatih dalam menentukan susunan pemain yang akan diturunkan.
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Salah satu pemain yang dipastikan belum bisa tampil adalah Hambali. Winger andalan Laskar Joko Tingkir itu masih harus menjalani hukuman akibat kartu merah yang diterimanya pada pertandingan sebelumnya.
Selain Hambali, Persela juga masih memantau kondisi Achmad Zidan Ar Rosyid. Pemain tersebut diragukan tampil setelah mengalami cedera dan harus ditarik keluar pada menit ke-67 dalam pertandingan sebelumnya.
Kondisi itu membuat Bima Sakti harus menyiapkan alternatif untuk menjaga keseimbangan permainan Persela saat menghadapi tim berjuluk Mutiara Hitam.
"Hambali masih belum bisa main. Otomatis nanti pasti ada rotasi. Apalagi Zidan sakit," ujar Bima Sakti.
Meski berpotensi kehilangan beberapa pemain, Persela tetap berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin. Bima berharap para pemain yang mendapat kesempatan tampil bisa memanfaatkan peluang tersebut dan memberikan kontribusi maksimal untuk tim.
Kondisi fisik pemain juga menjadi perhatian menjelang pertandingan. Persela membutuhkan seluruh pemain dalam keadaan prima agar bisa menjalankan strategi dengan baik saat menghadapi Persipura.
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