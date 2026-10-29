Empat Laga Belum Kalah, Sumsel United Tetap Waspadai Ancaman Semen Padang

JawaPos.com - Sumsel United membawa modal positif menjelang pertandingan melawan Semen Padang FC dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027.

Duel Derby Sumatera tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jumat (30/10).

Laskar Juaro sedang dalam tren positif setelah melewati empat pertandingan terakhir tanpa kekalahan.

Hasil tersebut membuat Sumsel United mulai merangkak naik ke papan atas klasemen sementara dan semakin percaya diri menghadapi pertandingan berikutnya.

Meski demikian, pelatih Sumsel United, M Nasuha, tidak ingin anak asuhnya terlena dengan catatan apik tersebut. Menurutnya, setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda, terlebih Semen Padang merupakan tim yang patut diwaspadai.

Nasuha menegaskan bahwa timnya harus tetap menjaga konsistensi jika ingin terus bersaing di papan atas. Ia juga mengingatkan para pemain agar tidak kehilangan fokus meskipun memiliki modal positif dari pertandingan sebelumnya.

"Memang catatan itu menjadi modal berharga serta memberikan suntikan moral yang positif, namun setiap laga tantangannya berbeda. Kompetisi juga masih sangat panjang sehingga seluruh anggota tim tidak boleh lengah atau kehilangan momentum, target kami jelas ingin terus mendapatkan poin di setiap laganya," ujarnya, Kamis (29/10).

Menghadapi Semen Padang, Sumsel United juga harus kehilangan salah satu pemain penting di lini tengah. Tegar Hening Pangestu dipastikan absen karena hukuman kartu merah yang diterimanya pada menit-menit akhir pertandingan melawan Adhyaksa Bekasi FC, 24 Oktober lalu.