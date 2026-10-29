Madura United Bawa 23 Pemain ke Parepare, Jose Gomes Siapkan Strategi Hadapi PSM Makassar

JawaPos.com – Madura United FC mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi PSM Makassar pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27. Laskar Sape Kerrab membawa 23 pemain ke Parepare untuk menjalani pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Sabtu (31/10).

Rombongan Madura United bertolak ke Parepare setelah menjalani latihan terakhir di Stadion Gelora Bangkalan, Kamis (29/10). Pelatih Jose Gomes membawa skuad pilihannya, termasuk delapan pemain asing, untuk menghadapi tantangan dari tim berjuluk Juku Eja.

Gomes memastikan seluruh pemain yang dibawa dalam lawatan kali ini berada dalam kondisi siap untuk bertanding. Pemilihan pemain juga dilakukan dengan mempertimbangkan karakter masing-masing individu agar sesuai dengan rencana permainan yang telah disiapkan untuk menghadapi PSM Makassar.

Menurut Gomes, sesi latihan di Bangkalan menjadi bagian akhir dari persiapan tim sebelum bertolak ke markas lawan. Setelah tiba di Parepare, para pemain akan melanjutkan persiapan dengan menyesuaikan diri terhadap kondisi pertandingan.

"Semua pemain sudah siap melawan PSM Makassar. Kami sudah latihan tadi pagi, latihan terakhir di Madura. Sejak besok, kami akan bersiap di wilayah lawan," ujar Gomes setelah memimpin latihan.

Madura United memiliki pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi menjelang pertandingan tersebut. Mereka datang dengan modal kurang baik setelah kalah 1-3 dari Persebaya Surabaya dalam laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10) malam.

Hasil itu membuat Madura United membutuhkan respons positif saat bertandang ke Parepare. Meski harus bermain di kandang lawan, mereka bertekad menunjukkan permainan yang lebih baik dan berusaha membawa pulang hasil maksimal.

Gelandang muda Feny Ramzy Wirawan menjadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar rombongan Madura United. Ia menegaskan bahwa seluruh pemain memiliki komitmen untuk memberikan kemampuan terbaik demi membantu tim mencapai target.