Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.29 WIB

Madura United Bawa 23 Pemain ke Parepare, Jose Gomes Siapkan Strategi Hadapi PSM Makassar

Jose Gomes menegaskan Madura United membidik poin saat menghadapi Persebaya Surabaya dalam Derbi Suramadu di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10). (Madura United)&nbsp; - Image

Jose Gomes menegaskan Madura United membidik poin saat menghadapi Persebaya Surabaya dalam Derbi Suramadu di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10). (Madura United)&nbsp;

JawaPos.com – Madura United FC mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi PSM Makassar pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27. Laskar Sape Kerrab membawa 23 pemain ke Parepare untuk menjalani pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Sabtu (31/10).

Rombongan Madura United bertolak ke Parepare setelah menjalani latihan terakhir di Stadion Gelora Bangkalan, Kamis (29/10). Pelatih Jose Gomes membawa skuad pilihannya, termasuk delapan pemain asing, untuk menghadapi tantangan dari tim berjuluk Juku Eja.

Gomes memastikan seluruh pemain yang dibawa dalam lawatan kali ini berada dalam kondisi siap untuk bertanding. Pemilihan pemain juga dilakukan dengan mempertimbangkan karakter masing-masing individu agar sesuai dengan rencana permainan yang telah disiapkan untuk menghadapi PSM Makassar.

Menurut Gomes, sesi latihan di Bangkalan menjadi bagian akhir dari persiapan tim sebelum bertolak ke markas lawan. Setelah tiba di Parepare, para pemain akan melanjutkan persiapan dengan menyesuaikan diri terhadap kondisi pertandingan.

"Semua pemain sudah siap melawan PSM Makassar. Kami sudah latihan tadi pagi, latihan terakhir di Madura. Sejak besok, kami akan bersiap di wilayah lawan," ujar Gomes setelah memimpin latihan.

Madura United memiliki pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi menjelang pertandingan tersebut. Mereka datang dengan modal kurang baik setelah kalah 1-3 dari Persebaya Surabaya dalam laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10) malam.

Hasil itu membuat Madura United membutuhkan respons positif saat bertandang ke Parepare. Meski harus bermain di kandang lawan, mereka bertekad menunjukkan permainan yang lebih baik dan berusaha membawa pulang hasil maksimal.

Gelandang muda Feny Ramzy Wirawan menjadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar rombongan Madura United. Ia menegaskan bahwa seluruh pemain memiliki komitmen untuk memberikan kemampuan terbaik demi membantu tim mencapai target.

Feny juga menyadari bahwa keputusan mengenai susunan pemain sepenuhnya berada di tangan pelatih. Karena itu, setiap pemain harus siap menjalankan peran yang diberikan apabila mendapat kesempatan tampil.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Duel Madura United vs Persebaya Surabaya, Jose Gomes: Kami Tidak Takut! - Image
Sepak Bola Indonesia

Duel Madura United vs Persebaya Surabaya, Jose Gomes: Kami Tidak Takut!

Senin, 26 Oktober 2026 | 00.56 WIB

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada - Image
Sepak Bola Indonesia

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14.39 WIB

Prediksi Susunan Pemain Madura United vs Persib Bandung: Momentum Kebangkitan Laskar Sape Kerrab - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Madura United vs Persib Bandung: Momentum Kebangkitan Laskar Sape Kerrab

Kamis, 22 Oktober 2026 | 15.04 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore