Jamu PSS Sleman, Milos Joksic Percaya Diri Garudayaksa FC Bisa Raih 3 Poin

JawaPos.com - Garudayaksa FC menargetkan kemenangan saat menjamu PSS Sleman pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic, optimistis timnya mampu mengamankan tiga poin dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (1/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Joksic mengaku sudah mempelajari permainan PSS Sleman sebagai bagian dari persiapan menghadapi pertandingan tersebut. Hasil pengamatan itu membuatnya yakin Garudayaksa FC memiliki peluang untuk meraih hasil positif.

Menurut Joksic, timnya sudah menjalani persiapan dengan baik sepanjang pekan ini. Para pemain juga dinilai menunjukkan perkembangan positif selama menjalani latihan untuk menghadapi Super Elang Jawa.

"Sekarang, persiapan kita menghadapi PSS. Kemarin saya sudah melihat permainan mereka. Opini saya, kita mampu menghadapi mereka dengan baik. Saya yakin itu," ujar Joksic.

Selain mempelajari pola permainan lawan, Garudayaksa FC turut mematangkan strategi yang akan digunakan di lapangan. Latihan taktik menjadi salah satu fokus utama agar para pemain bisa menjalankan rencana permainan dengan lebih efektif.

Joksic juga membuka kemungkinan untuk memaksimalkan situasi bola mati atau set pieces. Skema tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk menciptakan peluang dan membongkar pertahanan PSS Sleman.

"Pemain sudah latihan dan kerja bagus. Kita sudah latihan taktik untuk menghadapi PSS. Mungkin kita juga akan mempersiapkan latihan set pieces," tambahnya.