Balsa Sekulic Puji Berguinho Usai Bawa Persib Bandung Tekuk Melbourne Victory 2-0

Pesepak bola Persib Bandung Balsa Sekulic berseleberasi usai mencetak gol ke gawang Melbourne Victory FC saat laga AFC Champions League Two Grup E di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026). (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung)
JawaPos.com – Penyerang Persib Bandung, Balsa Sekulic, mengaku senang setelah membantu timnya meraih kemenangan atas Melbourne Victory dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.
Dua gol yang dicetaknya memastikan Maung Bandung menang 2-0 pada pertandingan pekan ketiga Grup E di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10/2026) malam.
Sekulic menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut setelah mencetak gol pada menit ke-47 dan ke-67. Brace itu membawa Persib mengamankan tiga poin sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup E.
Bagi Sekulic, kemenangan ini terasa istimewa karena ia kembali mencatatkan namanya di papan skor. Meski demikian, penyerang asal Montenegro tersebut tidak ingin keberhasilannya hanya dilihat sebagai pencapaian pribadi. Ia menilai kemenangan atas wakil Australia itu merupakan hasil kerja sama seluruh pemain Persib.
"Saya sangat senang karena saya membawa kemenangan bagi tim saya, dan saya senang karena saya kembali mencetak gol. Saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan setim. Saya pikir kita bermain sebagai tim yang lebih baik," ujar Sekulic setelah pertandingan.
Selain menyelesaikan peluang dengan baik, Sekulic juga memberikan apresiasi kepada rekan-rekannya yang berperan dalam proses terciptanya gol. Ia secara khusus menyebut Berguinho sebagai pemain yang memiliki kontribusi penting di lini serang Persib.
Menurut Sekulic, bermain bersama Berguinho membuat tugasnya sebagai penyerang terasa lebih mudah. Ia percaya rekannya tersebut mampu memberikan umpan yang tepat ketika dirinya bergerak mencari ruang di pertahanan lawan.
"Ya, assist Berguinho, saya pikir itu luar biasa, sangat bagus. Saya sangat suka bermain dengan Berguinho, dia pemain yang luar biasa. Dan bagi saya, tugas saya adalah berlari ketika saya bermain dengan Berguinho. Bola akan datang," katanya.
Sekulic juga memberikan pujian kepada Danijel Loncar yang turut berkontribusi melalui assist. Ia bahkan menyelipkan candaan karena Loncar merupakan pemain bertahan yang memiliki tugas berbeda dibandingkan para pemain di lini depan.
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