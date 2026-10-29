Madura United Bidik Kemenangan di Parepare, Lulinha Ingin Pecahkan Rekor PSM Makassar

Lulinha saat laga kekalahan Madura United lawan Malut United. (Dok. Madura United)
JawaPos.com - Madura United memiliki motivasi tersendiri saat bertandang ke markas PSM Makassar dalam lanjutan pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027. Laskar Sape Kerrab ingin membawa pulang poin dari Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (31/10/2026).
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Madura United untuk kembali menunjukkan kemampuannya menghadapi Juku Eja. Kedua tim memiliki catatan pertemuan yang cukup berimbang, sehingga duel kali ini diperkirakan berlangsung menarik.
Sejak pertama kali bertemu pada 2016 hingga musim 2025/2026, Madura United dan PSM Makassar telah menjalani 20 pertandingan. Pertemuan pertama kedua tim berlangsung pada 20 Juli 2016 dan berakhir dengan kemenangan Madura United dengan skor 4-1.
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Dari total pertemuan tersebut, kedua kesebelasan sama-sama mengoleksi sembilan kemenangan dan dua hasil imbang. Catatan itu menunjukkan bahwa Madura United memiliki peluang untuk bersaing dengan PSM Makassar, meskipun harus bermain di kandang lawan.
Madura United juga memiliki modal positif dari pertemuan terakhir melawan PSM. Pada pekan ke-34 BRI Super League 2025/2026, tim asal Pulau Garam tersebut berhasil meraih kemenangan 2-0 di Stadion Gelora Bangkalan pada 23 Mei 2026.
Kemenangan itu memiliki arti penting bagi Madura United. Tambahan tiga poin membantu mereka bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sementara Persis Solo harus mengakhiri musim dengan turun ke kompetisi kasta kedua.
Selain kemenangan pada musim lalu, Madura United juga pernah menaklukkan PSM di Parepare. Hasil tersebut terjadi pada pekan ke-15 musim 2023/2024 ketika gol Malik Risaldi dan Luis Marselo Morais dos Reis, yang dikenal sebagai Lulinha, memastikan kemenangan 2-0 bagi tim tamu.
Kini, Lulinha dan rekan-rekannya kembali menghadapi tantangan serupa. Kapten Madura United itu melihat pertandingan mendatang sebagai kesempatan untuk menciptakan catatan baru dalam persaingan kedua tim.
"Ini akan menjadi laga yang spesial tentunya bagi kami, dan saya baru tahu soal data head to head itu. Bagus bagi kami untuk ciptakan sejarah, jadikan kemenangan nanti sebagai pembeda dan kami jadi unggul," ujar Lulinha.
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