PSM Makassar Bidik Kemenangan atas Madura United, Jevtoski Minta Juku Eja untuk Tak Buat Kesalahan

JawaPos.com - PSM Makassar bertekad menjaga performa positif saat menjamu Madura United pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027.

Bermain di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (31/10), Juku Eja ingin kembali meraih hasil maksimal dengan mengurangi kesalahan yang bisa merugikan tim.

Pemain asing PSM Makassar, Stefan Jevtoski, berharap rekan-rekannya mampu mempertahankan kedisiplinan seperti yang ditunjukkan dalam pertandingan sebelumnya. Menurutnya, meminimalkan kesalahan menjadi salah satu kunci agar PSM bisa terus mendapatkan hasil positif.

Hal tersebut terlihat ketika PSM menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ketujuh. Bertanding di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (26/10) malam, kedua tim harus puas berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol.

Hasil tersebut menjadi catatan positif bagi PSM Makassar. Selain berhasil membawa pulang satu poin dari kandang lawan, tim asuhan Juku Eja juga kembali menunjukkan pertahanan yang solid.

PSM berhasil mencatatkan clean sheet secara beruntun sekaligus menghentikan catatan produktivitas Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Sebelumnya, The Guardian selalu mampu mencetak gol dalam enam pertandingan pertama mereka di BRI Super League musim ini.

Jevtovski menilai kedisiplinan yang diperlihatkan para pemain saat menghadapi Bhayangkara harus dipertahankan ketika melawan Madura United. Ia juga mengapresiasi perjuangan seluruh anggota tim, baik pemain yang tampil sejak awal maupun mereka yang masuk sebagai pemain pengganti.