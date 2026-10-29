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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 30 Oktober 2026 | 00.44 WIB

Momen Spesial Patrick Cruz! Cetak Gol Tendangan Bebas Pertama dalam 15 Tahun Kariernya

Pemain Kendal Tornado FC, Patrick Cruz. (Istimewa) - Image

Pemain Kendal Tornado FC, Patrick Cruz. (Istimewa)

JawaPos.com– Patrick Cruz punya cerita tersendiri setelah Kendal Tornado FC bermain imbang 2-2 melawan Deltras FC pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27, Sabtu (24/10). Striker berusia 33 tahun itu mencetak gol melalui tendangan bebas yang ternyata menjadi pengalaman pertama sepanjang karier sepak bolanya.

Patrick membuka keunggulan Kendal Tornado FC pada menit ke-44 melalui eksekusi tendangan bebas yang spektakuler. Gol tersebut menjadi momen spesial bagi pemain asal Brasil itu, mengingat dirinya belum pernah mencetak gol dengan cara serupa selama bertahun-tahun berkarier di lapangan hijau.

"Sejak berkarier di sepak bola selama 15-20 tahun, saya tidak pernah mencetak gol dari tendangan bebas," ungkap Patrick.

Gol ke gawang Deltras FC terasa semakin istimewa karena Patrick juga terpilih sebagai Player of the Match. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kontribusinya dalam pertandingan yang berlangsung ketat antara dua tim papan atas Grup B.

Meski begitu, Patrick tidak bisa sepenuhnya menikmati pencapaian pribadinya. Dia mengaku senang akhirnya mampu mencetak gol dari tendangan bebas, tetapi hasil akhir pertandingan tetap menyisakan kekecewaan.

Pasalnya, Kendal Tornado FC harus puas membawa pulang satu poin setelah Deltras FC mampu mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Hasil tersebut membuat Laskar Badai Pantura gagal mengambil alih posisi puncak klasemen Grup B dari The Lobster.

Patrick pun menyadari bahwa hasil pertandingan tidak selalu sesuai dengan harapan. Kendati demikian, dia tetap mengapresiasi penampilan rekan-rekannya yang dinilai sudah menunjukkan permainan positif sepanjang laga.

"Tapi saya sedih kami tidak mendapatkan tiga poin," paparnya.

"Tapi begitulah sepak bola. Sepak bola tidak selalu berjalan mulus, tapi saya senang dengan cara tim ini bermain," lanjutnya.

Editor: Banu Adikara
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