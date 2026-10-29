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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 30 Oktober 2026 | 00.44 WIB

Mengenal Raihan Utama, Pemain Muda PSMS Medan yang Bersinar di Pegadaian Championship

Raihan Utama bersinar bersama PSMS Medan setelah mencetak gol perdana dan menjadi Player of the Match. (Istimewa) - Image

Raihan Utama bersinar bersama PSMS Medan setelah mencetak gol perdana dan menjadi Player of the Match. (Istimewa)

JawaPos.com - PSMS Medan mulai menemukan sosok muda yang mampu mencuri perhatian publik sepak bola Medan. Dia adalah Raihan Utama, pemain berusia 20 tahun yang baru bergabung dengan Ayam Kinantan pada Pegadaian Championship 2026/27.

Meski baru menjalani musim pertamanya bersama PSMS, Raihan sudah mendapat kepercayaan untuk tampil dalam enam pertandingan. Kesempatan tersebut dimanfaatkannya dengan baik, termasuk saat membantu timnya meraih kemenangan atas PSIS Semarang pada akhir pekan lalu.

Bermain di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Raihan menjadi pencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-1 PSMS atas PSIS. Gol tersebut terasa spesial karena menjadi gol pertamanya pada musim ini bersama Ayam Kinantan.

Penampilan apiknya dalam pertandingan itu juga membuat Raihan terpilih sebagai Player of the Match. Penghargaan tersebut menjadi tambahan istimewa bagi pemain yang sebelumnya memperkuat Garudayaksa FC tersebut.

Raihan mengaku senang bisa memberikan kontribusi langsung bagi tim. Namun, dia tidak ingin pencapaian itu dianggap sebagai hasil kerja individunya semata.

"Yang pasti saya senang. Itu semua berkat kerja sama tim dan pelatih serta semua yang sudah memberikan dukungan," katanya.

Bagi Raihan, kemenangan atas PSIS bukanlah hasil yang didapat dengan mudah. PSMS harus bekerja keras menghadapi perlawanan Mahesa Jenar, terlebih setelah mereka kehilangan satu pemain akibat kartu merah.

Situasi tersebut membuat pertandingan berjalan semakin menantang bagi tuan rumah. Meski demikian, PSMS mampu menjaga keunggulan dan memastikan tiga poin setelah menuntaskan laga dengan skor 2-1.

Raihan pun bersyukur bisa membantu tim melewati pertandingan sulit tersebut. Baginya, hasil positif yang diraih PSMS tidak terlepas dari kekompakan seluruh pemain di lapangan.

Editor: Banu Adikara
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