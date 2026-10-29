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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 30 Oktober 2026 | 00.44 WIB

PSMS Medan Masih Kehilangan Fokus di Menit Akhir, Eko Purdjianto Beri Peringatan

Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto. (Dok ILeague) - Image

Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto. (Dok ILeague)

JawaPos.com - PSMS Medan masih memiliki pekerjaan rumah terkait konsentrasi pemain pada menit-menit akhir pertandingan.

Meski berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 2-1 pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27, Minggu (25/10) malam, kelemahan tersebut kembali terlihat di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan.

Gol Fitra Ridwan pada menit ke-98 menjadi catatan tersendiri bagi pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto. Gol tersebut memang tidak menggagalkan kemenangan Ayam Kinantan, tetapi menunjukkan bahwa konsentrasi pemain hingga peluit panjang masih perlu mendapat perhatian.

PSMS Medan sebenarnya berada dalam posisi yang cukup nyaman setelah unggul dua gol. Namun, situasi pertandingan menjadi lebih sulit karena mereka harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Kondisi tersebut membuat para pemain harus bekerja ekstra keras untuk mempertahankan keunggulan.

Eko tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang mampu menjaga keunggulan hingga mendekati akhir pertandingan. Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap gol yang bersarang di gawang timnya pada masa tambahan waktu.

"Di menit terakhir kami tidak fokus, tetapi saya tetap mengapresiasi perjuangan pemain. Mereka bisa mempertahankan keunggulan 2-0 cukup lama dalam situasi yang tidak mudah," kata Eko Purdjianto.

Gol Fitra Ridwan juga mengingatkan PSMS terhadap kejadian serupa saat menghadapi Semen Padang FC pada pekan keenam.

Ketika itu, gol lawan pada masa tambahan waktu membuat Ayam Kinantan gagal membawa pulang tiga poin dari pertandingan tersebut.

Situasi ini tentu menjadi evaluasi penting bagi PSMS. Kehilangan konsentrasi menjelang akhir laga berpotensi merugikan tim, terutama ketika menghadapi lawan yang terus berusaha mencari gol hingga pertandingan berakhir.

Editor: Banu Adikara
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