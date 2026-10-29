PSPS Pekanbaru Incar Kemenangan Ketujuh, Adhyaksa FC Jadi Ujian Berikutnya

JawaPos.com - PSPS Pekanbaru tidak ingin terlena dengan catatan enam kemenangan beruntun di Pegadaian Championship 2026/27.

Meski sedang berada dalam tren positif, tim berjuluk Askar Bertuah itu tetap melakukan evaluasi setelah setiap pertandingan demi menjaga performa sepanjang musim.

Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, menilai evaluasi menjadi bagian penting dalam perjalanan tim. Melalui proses tersebut, staf pelatih dan pemain bisa mengetahui kekurangan yang masih perlu diperbaiki sebelum menghadapi pertandingan berikutnya.

Menurut Akhyar, kemenangan bukan alasan untuk berhenti berbenah. Begitu pula ketika tim mendapatkan hasil kurang memuaskan. Setiap pertandingan harus menjadi bahan pembelajaran agar PSPS bisa tampil lebih baik pada kesempatan selanjutnya.

Sikap tersebut turut membantu Askar Bertuah menjaga momentum di kompetisi musim ini. Setelah sempat mendapatkan hasil kurang maksimal pada pertandingan pertama melawan PSIS Semarang, PSPS mampu bangkit dan membangun tren kemenangan hingga enam laga secara beruntun.

Akhyar berharap anak asuhnya tidak kehilangan fokus hanya karena berhasil meraih sejumlah hasil positif. Baginya, menjaga konsistensi menjadi pekerjaan yang tidak kalah penting dibandingkan meraih kemenangan itu sendiri.

"Sekarang tugas kami bagaimana menjaga konsistensi ini, bagaimana kami mengevaluasi setiap pertandingan mau kalah ataupun menang," kata Akhyar Ilyas.

Dengan kompetisi yang masih berjalan, PSPS membutuhkan performa stabil untuk menjaga peluang bersaing di papan atas Grup A. Target promosi ke BRI Super League musim depan pun menjadi motivasi bagi Andik Rendika Rama dan kolega untuk terus mengumpulkan poin.