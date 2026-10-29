Daffa Trihardi Pecahkan Rekor, Jadi Pencetak Gol Termuda Sepanjang Sejarah Sumsel United

JawaPos.com - Sumsel United mulai merasakan dampak positif dari perkembangan pemain mudanya di Pegadaian Championship 2026/27.

Sejumlah pemain yang mendapat kesempatan tampil kini tidak hanya membantu memenuhi regulasi kompetisi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi tim.

Pelatih Sumsel United, M Nasuha, mengaku senang melihat perkembangan anak asuhnya dalam beberapa pertandingan terakhir. Menurutnya, para pemain muda Laskar Juaro menunjukkan peningkatan dan mulai mampu menjalankan peran penting di dalam tim.

Fedly Damara dan Wafa Habibi menjadi dua pemain yang bergantian mengisi posisi bek kanan. Sementara itu, Aidil Subhi sudah menyumbangkan dua gol bagi Sumsel United. Kontribusi juga datang dari Daffa Trihardi yang mencetak gol penting saat menghadapi Adhyaksa Bekasi FC pada akhir pekan lalu.

Gol Daffa tersebut menjadi penyelamat Sumsel United dari kekalahan dalam pertandingan yang berlangsung dramatis. Momen itu sekaligus menandai pencapaian pribadi bagi pemain muda tersebut.

"Tentu saya senang melihat penampilan pemain-pemain muda kami, secara keseluruhan mereka kini jauh lebih meningkat dan mulai bisa menopang saat pertandingan. Di awal-awal memang wajar sebagai pemain debutan mengalami kesulitan," ujar M Nasuha, Rabu (28/10).

Meski melihat perkembangan positif, Nasuha mengingatkan para pemain mudanya agar tidak cepat puas. Ia menilai konsistensi dan kemauan untuk terus belajar menjadi hal penting bagi pemain yang masih memiliki perjalanan karier panjang.

"Musuh terbesar pemain muda adalah rasa puas dan mereka sendiri, jadi saya selalu mengingatkan untuk tidak cepat berpuas diri. Apalagi perjalanan kariernya juga masih sangat panjang, namun saya juga senang dengan kehadiran pemain senior di sini yang mampu menjadi mentor yang baik untuk pemain muda tersebut," jelasnya.