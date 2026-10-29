Rahmad Dandy Bongkar Kunci Kemenangan Borneo FC atas PSS Sleman, Akui Sempat Kesulitan

Borneo FC Samarinda memburu kemenangan atas Tainan City FC pada laga kedua Grup D AFC Challenge League 2026/2027. Hasil imbang sebenarnya cukup untuk mengamankan tiket perempat final, tetapi Pesut Etam tetap membidik posisi juara grup. (I.League)
JawaPos.com - Borneo FC Samarinda membawa pulang tiga poin dari markas PSS Sleman setelah menang 2-1 pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.
Dalam pertandingan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (27/10), Rahmad Dandy Sonriza menjadi salah satu pemain yang paling menonjol berkat gol pembuka sekaligus penampilan apiknya sepanjang laga.
Pemain berusia 23 tahun tersebut membuka keunggulan Borneo FC pada menit ke-38. Memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Juan Villa, Dandy menyambut bola dengan tendangan voli kaki kiri tanpa mengontrolnya terlebih dahulu. Sepakannya meluncur deras ke gawang PSS Sleman dan mengubah skor menjadi 1-0.
Gol tersebut menjadi momen penting bagi Pesut Etam yang harus menghadapi perlawanan tuan rumah di hadapan pendukungnya sendiri. Berkat kontribusinya, Dandy mendapat penghargaan Player of the Match dari I.League.
Borneo FC kemudian memperlebar keunggulan pada babak kedua. Hugo Samir mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-75 untuk membawa tim tamu unggul 2-0.
PSS Sleman tidak menyerah begitu saja. Tuan rumah mampu memperkecil ketertinggalan pada penghujung pertandingan sehingga membuat Borneo FC harus bekerja keras mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Meski mendapat tekanan, tim tamu akhirnya sukses mengamankan kemenangan dengan skor 2-1.
Dandy mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya. Menurut dia, kemenangan tersebut tidak lepas dari kerja keras dan kekompakan seluruh pemain, terutama ketika menghadapi tekanan dari tuan rumah.
"Ya, terutama saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Kami meraih tiga poin dalam tekanan dan kerja tim yang keras, dan yang terutama kompak," ungkap Dandy seusai pertandingan.
Ia juga mengakui Borneo FC sempat kesulitan mengantisipasi tekanan PSS Sleman pada menit-menit akhir. Menurutnya, postur sejumlah pemain asing tuan rumah menjadi salah satu tantangan bagi lini pertahanan Pesut Etam.
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Jawa Pos
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