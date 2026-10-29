Persib Bandung Kalahkan Melbourne Victory, Balsa Sekulic Senang Bisa Kembali Cetak Gol

Pesepak bola Persib Bandung Balsa Sekulic berseleberasi usai mencetak gol ke gawang Melbourne Victory FC saat laga AFC Champions League Two Grup E di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026). (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung)
JawaPos.com – Balsa Sekulic kembali menunjukkan ketajamannya bersama Persib Bandung. Penyerang asal Montenegro itu mencetak dua gol saat Maung Bandung mengalahkan Melbourne Victory dengan skor 2-0 pada pertandingan ketiga Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10/2026) malam, menjadi momen penting bagi Sekulic. Setelah cukup lama tidak mencetak gol, ia akhirnya kembali mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membantu Persib Bandung meraih tiga poin.
Sekulic membuka keunggulan Persib Bandung pada menit ke-47. Gol tersebut membuat Maung Bandung berada di posisi yang lebih menguntungkan setelah kedua tim bermain tanpa gol pada babak pertama.
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Penyerang berusia tersebut kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-67. Gol keduanya memastikan Persib Bandung menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas wakil Australia tersebut.
Bagi Sekulic, torehan dua gol itu tentu menjadi kabar baik. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan tim mengamankan kemenangan tetap menjadi hal yang paling penting.
Ia juga mengaku bersyukur bisa kembali mencetak gol setelah melewati beberapa pertandingan tanpa bisa mencetak gol.
Kontribusi tersebut sekaligus menjadi tambahan kepercayaan diri untuk menghadapi pertandingan berikutnya bersama Persib Bandung.
"Saya sangat senang karena bisa membantu tim menang. Saya juga senang bisa kembali mencetak gol dan ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan setim saya," ujar Sekulic seusai pertandingan.
Pemain asal Montenegro itu turut memberikan apresiasi kepada seluruh rekan setimnya. Menurutnya, kemenangan atas Melbourne Victory merupakan hasil dari kerja keras bersama, bukan semata-mata karena kontribusi satu pemain.
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