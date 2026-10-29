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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Kamis, 29 Oktober 2026 | 23.57 WIB

Persib Bandung Kalahkan Melbourne Victory, Igor Tolic Ungkap Kunci Kemenangan Maung Bandung

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Istimewa) - Image

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Istimewa)

JawaPos.com – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memberikan apresiasi kepada para pemainnya setelah meraih kemenangan 2-0 atas Melbourne Victory pada matchday ketiga Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.

Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10/2026), Maung Bandung tampil solid untuk mengamankan tiga poin. Dua gol kemenangan Persib dicetak Balsa Sekulic yang memborong gol pada menit ke-47 dan ke-67.

Hasil tersebut mendapatkan pujian dari pelatih Maung Bandung Igor Tolic.

Pelatih asal Kroasia itu menilai kemenangan Persib tidak lepas dari kerja sama tim, kedisiplinan, dan kemampuan para pemain menjaga fokus sepanjang pertandingan.

Menurutnya, para pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik serta menjaga organisasi permainan, baik ketika membangun serangan maupun saat menghadapi tekanan lawan. Kekompakan tersebut menjadi salah satu faktor yang membantu Persib melewati pertandingan dengan hasil maksimal.

Tolic juga mengaku terkesan dengan sikap para pemain selama menjalani latihan hingga pertandingan. Ia melihat seluruh anggota tim memiliki semangat kerja yang baik dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi berbeda di lapangan.

"Semua pujian untuk para pemain. Cara mereka bekerja bersama sangat luar biasa. Saya terkesan dengan bagaimana mereka menjalani setiap sesi latihan dan pertandingan, serta bagaimana mereka menemukan kekuatan dan fokus untuk menghadapi situasi yang berbeda. Mereka selalu menemukan cara untuk menang dan menjaga performa," kata Tolic dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Bagi Tolic, kemenangan atas Melbourne Victory bukan sekadar hasil dari penampilan individu pemain. Ia menilai kekuatan utama Persib justru terletak pada kemampuan seluruh anggota tim untuk bekerja bersama dan menjalankan rencana permainan.

Setiap pemain memiliki tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan tim. Kedisiplinan ketika bertahan dan kerja sama saat menyerang menjadi bagian penting dari permainan yang ingin dibangun oleh pelatih berusia tersebut.

Editor: Banu Adikara
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