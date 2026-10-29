Persija Hadapi League Cup 2026/2027, Shin Tae-yong Siapkan Rotasi Pemain

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong (kiri). (Instagram/@persija) JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, berbicara mengenai komposisi pemain yang akan diturunkan dalam ajang League Cup 2026/2027.

Ia mengisyaratkan bakal melakukan rotasi besar-besaran dengan memberikan kesempatan bermain kepada pemain yang minim jam terbang.

League Cup 2026/2027 akan mulai bergulir pada 3 November 2026. Di ajang tersebut, Persija tergabung dalam Grup A bersama dua klub Championship, yakni PSMS Medan dan Sumsel United.

Keikutsertaan di League Cup menjadi tantangan tersendiri bagi Persija di tengah padatnya jadwal pertandingan Super League 2026/2027. Karena itu, Shin Tae-yong perlu mengatur komposisi pemain secara cermat agar kondisi skuad tetap terjaga.

Shin Tae-yong pun telah memiliki gambaran mengenai strategi yang akan diterapkan timnya di kompetisi tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengisyaratkan tidak akan mengandalkan skuad utama yang selama ini menjadi pilihan di Super League.

"Untuk League Cup, kami akan merotasi semua pemain untuk memulihkan kondisi mereka dan membuat mereka terbiasa bertanding,” tutur Shin Tae-yong, dikutip dari laman resmi Persija, Kamis (29/10).

Rotasi tersebut sekaligus membuka peluang bagi pemain yang belum banyak mendapat kesempatan tampil sepanjang tujuh pekan Super League 2026/2027. Kebijakan itu diharapkan bisa membantu Persija menjaga kebugaran pemain sekaligus memberikan kesempatan kepada seluruh anggota skuad untuk merasakan atmosfer pertandingan.