Situasi Timur Tengah Mengkhawatirkan, Duel Timnas Indonesia vs Yordania Terancam Batal

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan situasi di Timur Tengah saat ini sangat mengkhawatirkan. Pertandingan tandang Timnas Indonesia kontra Yordania pada agenda FIFA Matchday November 2026 terancam batal.

Timnas Indonesia sedianya dijadwalkan menghadapi Yordania di Stadion Amman Internasional, Yordania, pada 13 November 2026. Pertandingan tersebut menjadi persiapan skuad Garuda menuju Piala Asia 2027 di Arab Saudi.

Namun, rencana pertandingan itu kini berada dalam ketidakpastian seiring memanasnya situasi keamanan di kawasan Asia Barat. Pada Senin (26/10), militer Yordania dilaporkan melancarkan serangan udara ke wilayah Suriah setelah terjadi insiden kekerasan di sebuah rumah ibadah.

“Situasi di Timur Tengah memang menjadi hal yang mengkhawatirkan. Kemarin, Yordania juga dilaporkan menyerang Suriah setelah adanya serangan terhadap sebuah rumah ibadah. Tentu, kami prihatin dengan situasi tersebut,” ucap Erick kepada wartawan, dikutip Kamis (29/10).

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Erick mengatakan PSSI saat ini tengah meninjau ulang rencana pertandingan tandang tersebut. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu menegaskan bahwa keselamatan pemain menjadi prioritas utama.

“Kami masih menunggu security issue dari polemik yang terjadi di sana. Apalagi kami lihat kan beberapa negara juga dalam situasi yang tidak pasti gitu. Keselamatan pemain kita harus prioritaskan,” terang Erick.

Erick menyayangkan ketegangan yang masih menyelimuti kawasan Timur Tengah karena berdampak pada rencana persiapan Timnas Indonesia. PSSI pun akan segera mengambil keputusan terkait kelanjutan pertandingan melawan Yordania.

“Situasinya sangat memprihatinkan. Padahal, kami memiliki dua lawan tanding di Timur Tengah yang diharapkan menjadi bagian dari persiapan menuju Piala Asia,” ujarnya.