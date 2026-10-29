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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.06 WIB

Jadi Player of the Match Persija vs Persik, Denis Kolinger Ungkap Kunci Kebangkitan Macan Kemayoran

Selebrasi gol dari pemain Persija Jakarta Denis Kolinger ke gawang Persik Kediri pada pertandingan liga 1 di Jakarta Internasional Stadium, Senin (26/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Selebrasi gol dari pemain Persija Jakarta Denis Kolinger ke gawang Persik Kediri pada pertandingan liga 1 di Jakarta Internasional Stadium, Senin (26/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan penting atas Persik Kediri pada pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam, Macan Kemayoran menang 2-1 setelah sempat tertinggal lebih dahulu. Denis Kolinger menjadi salah satu pemain yang paling berpengaruh dalam kemenangan tersebut.

Bek asal Kroasia itu tampil impresif dengan menyumbangkan satu gol dan satu assist. Kontribusinya membantu Persija membalikkan keadaan pada babak kedua sekaligus memastikan tiga poin tetap berada di Jakarta.

Persija yang tertinggal pada awal pertandingan baru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-64. Kolinger mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambut tendangan bebas Rayhan Hanan dengan sundulan terarah ke pojok kanan atas gawang Persik.

Gol tersebut menjadi titik balik bagi Persija untuk meningkatkan tekanan. Lima menit berselang, Kolinger kembali menunjukkan perannya dalam proses terciptanya gol kedua tuan rumah.

Kali ini, ia mengirimkan umpan lambung yang berhasil dimanfaatkan Rizki Ridho melalui sepakan kaki kanan. Gol tersebut membawa Persija berbalik unggul 2-1, sekaligus menjadi penentu kemenangan Macan Kemayoran atas tim tamu.

Penampilan Kolinger tidak hanya memberikan dampak dalam serangan. Ia juga tampil solid di lini pertahanan sehingga layak mendapatkan penghargaan Player of the Match.

Meski meraih penghargaan individu, Kolinger menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Ia juga memberikan apresiasi kepada suporter Persija yang terus memberikan dukungan sepanjang pertandingan.

Menurutnya, Persik merupakan lawan yang patut diperhitungkan. Namun, Persija mampu memperbaiki penampilan setelah jeda pertandingan dan menunjukkan permainan yang lebih baik pada babak kedua.

Editor: Edi Yulianto
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