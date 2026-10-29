Andre Caldas Bawa Perubahan di Arema FC, Rotasi Pemain Jadi Salah Satu Kunci

JawaPos.com - Arema FC mulai menunjukkan hasil positif di bawah arahan Andre Caldas.

Kemenangan telak 4-0 atas Dewa United Banten FC pada pekan ketujuh Super League 2026/27 menjadi bukti awal dari sejumlah penyesuaian yang dilakukan pelatih interim tersebut sejak dipercaya menangani Singo Edan.

Meski demikian, Andre Caldas menegaskan bahwa hasil positif itu bukan berarti pendekatan yang diterapkan pelatih sebelumnya, Marcos Santos, sepenuhnya salah. Menurutnya, setiap pelatih memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan taktik dan mengelola tim.

Pelatih asal Brasil itu mengaku hanya melakukan beberapa perubahan untuk menyesuaikan permainan dengan kondisi skuad Arema FC saat ini. Dia juga menilai sejumlah pendekatan yang sebelumnya digunakan Marcos Santos sebenarnya tetap memiliki sisi positif.

"Seperti yang pernah saya sampaikan, tidak semua hal yang dilakukan sebelumnya itu salah. Banyak ide atau pendekatan taktis dari coach Marcos yang mungkin dianggap keliru oleh sebagian orang, padahal sebenarnya tidak demikian," ujar Andre Caldas.

Dia menjelaskan bahwa perubahan yang dilakukan bertujuan membuat permainan tim lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kehadiran pendekatan baru juga memberikan suasana berbeda bagi para pemain.

"Saya hanya melakukan beberapa penyesuaian, dan hasilnya tim menjadi lebih baik. Jadi, sekali lagi, tidak semuanya salah. Saya hanya ingin meluruskan hal ini," katanya.

Kemenangan 4-0 atas Dewa United menjadi hasil yang menggembirakan bagi Arema FC. Namun, Andre Caldas tidak ingin kemenangan tersebut dijadikan alasan untuk mengabaikan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Marcos Santos sebelumnya.