Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.55 WIB

Andre Caldas Bawa Perubahan di Arema FC, Rotasi Pemain Jadi Salah Satu Kunci

Pelatih interim Arema FC, Andre Caldas. (Istimewa) - Image

Pelatih interim Arema FC, Andre Caldas. (Istimewa)

JawaPos.com - Arema FC mulai menunjukkan hasil positif di bawah arahan Andre Caldas.

Kemenangan telak 4-0 atas Dewa United Banten FC pada pekan ketujuh Super League 2026/27 menjadi bukti awal dari sejumlah penyesuaian yang dilakukan pelatih interim tersebut sejak dipercaya menangani Singo Edan.

Meski demikian, Andre Caldas menegaskan bahwa hasil positif itu bukan berarti pendekatan yang diterapkan pelatih sebelumnya, Marcos Santos, sepenuhnya salah. Menurutnya, setiap pelatih memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan taktik dan mengelola tim.

Pelatih asal Brasil itu mengaku hanya melakukan beberapa perubahan untuk menyesuaikan permainan dengan kondisi skuad Arema FC saat ini. Dia juga menilai sejumlah pendekatan yang sebelumnya digunakan Marcos Santos sebenarnya tetap memiliki sisi positif.

"Seperti yang pernah saya sampaikan, tidak semua hal yang dilakukan sebelumnya itu salah. Banyak ide atau pendekatan taktis dari coach Marcos yang mungkin dianggap keliru oleh sebagian orang, padahal sebenarnya tidak demikian," ujar Andre Caldas.

Dia menjelaskan bahwa perubahan yang dilakukan bertujuan membuat permainan tim lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kehadiran pendekatan baru juga memberikan suasana berbeda bagi para pemain.

"Saya hanya melakukan beberapa penyesuaian, dan hasilnya tim menjadi lebih baik. Jadi, sekali lagi, tidak semuanya salah. Saya hanya ingin meluruskan hal ini," katanya.

Kemenangan 4-0 atas Dewa United menjadi hasil yang menggembirakan bagi Arema FC. Namun, Andre Caldas tidak ingin kemenangan tersebut dijadikan alasan untuk mengabaikan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Marcos Santos sebelumnya.

Selain pendekatan taktis, Andre Caldas juga memberikan perhatian terhadap kepercayaan kepada seluruh pemain. Dia ingin setiap anggota skuad memahami bahwa mereka memiliki kesempatan untuk tampil dan memberikan kontribusi bagi tim.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Arema FC Sikat Dewa United, Andre Caldas Ungkap Kunci Perubahan - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Sikat Dewa United, Andre Caldas Ungkap Kunci Perubahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15.15 WIB

Matheus Blade Alami Gangguan Fisik, Andre Caldas Pikirkan Rotasi Pemain Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Matheus Blade Alami Gangguan Fisik, Andre Caldas Pikirkan Rotasi Pemain Arema FC

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05.38 WIB

Bukan Penguasaan Bola, Ini Rahasia Arema FC Saat Mengalahkan Dewa United - Image
Sepak Bola Indonesia

Bukan Penguasaan Bola, Ini Rahasia Arema FC Saat Mengalahkan Dewa United

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05.23 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore