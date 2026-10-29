Riko Simanjuntak Minta Maaf kepada Sleman Fans Usai PSS Kalah dari Borneo FC

Pemain PSS Sleman Riko Simanjuntak. (Istimewa)
JawaPos.com - PSS Sleman gagal mengamankan poin saat menjamu Borneo FC Samarinda pada pekan ketujuh Super League 2026/2027.
Bermain di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (27/10) sore, Super Elang Jawa harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor 1-2.
Kekalahan tersebut menyisakan kekecewaan bagi PSS Sleman. Penyerang sayap Riko Simanjuntak pun menyampaikan permohonan maaf kepada PSS Fans, baik yang hadir langsung di stadion maupun yang mendukung dari tempat lain.
Riko memahami hasil pertandingan belum sesuai dengan harapan suporter. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh pemain telah berusaha memberikan perlawanan terbaik sepanjang pertandingan.
“Atas nama seluruh pemain, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh suporter yang hadir langsung di stadion maupun yang tidak dapat hadir, atas hasil pertandingan ini. Tentu saja, hasil ini bukanlah hasil yang kami inginkan,” ujar Riko Simanjuntak.
Menurut Riko, pertandingan melawan Borneo FC berlangsung cukup kompetitif. Kedua tim sama-sama berusaha menciptakan peluang untuk mencetak gol. Namun, situasi berubah setelah PSS Sleman harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain akibat kartu merah.
Kondisi tersebut membuat upaya PSS untuk mengimbangi permainan Pesut Etam menjadi lebih sulit. Apalagi, Borneo FC memiliki kualitas pemain dan pengalaman yang bisa dimanfaatkan untuk menekan tuan rumah.
Riko mengakui bahwa PSS sebenarnya memiliki target untuk mengamankan poin dalam setiap pertandingan, termasuk ketika bermain di kandang sendiri. Akan tetapi, kartu merah membuat tim harus menyesuaikan pendekatan permainan.
“Sejak awal, kami berkomitmen untuk selalu mengamankan poin di setiap laga, namun inilah sepak bola. Borneo FC Samarinda juga memiliki kualitas yang baik. Kami sejak awal telah memberikan perlawanan dan berhasil menciptakan beberapa peluang, begitu pula dengan mereka. Namun, ketika terjadi kartu merah, pasti ada perubahan dalam permainan,” tuturnya.
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