Persipura Jayapura Targetkan Kemenangan Ketiga, Persela Lamongan Siap Jadi Ujian Berikutnya

JawaPos.com - Persipura Jayapura tidak ingin terlena dengan hasil positif yang mereka raih dalam dua pertandingan terakhir Championship 2026/2027.

Meski sukses mencetak 11 gol dalam dua laga tersebut, Mutiara Hitam tetap menaruh perhatian penuh pada Persela Lamongan yang akan menjadi lawan berikutnya.

Persipura dijadwalkan bertandang ke markas Persela di Stadion Surajaya, Lamongan, pada Sabtu (31/10) malam. Pertandingan pekan kedelapan ini menjadi kesempatan bagi tim asal Papua tersebut untuk melanjutkan tren kemenangan sekaligus memperbaiki posisi di klasemen Grup B.

Kepercayaan diri Persipura tentu meningkat setelah meraih dua kemenangan dengan skor meyakinkan. Pada pekan keenam, Reno Salampessy dan rekan-rekannya membantai PSBS Biak dengan skor 6-1 di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (17/10).

Hasil positif itu berlanjut ketika Persipura menghadapi Persiba Balikpapan di Stadion Delta, Sidoarjo, Jumat (23/10). Mereka kembali tampil produktif dan menang dengan skor 5-1.

Namun, dua kemenangan tersebut tidak membuat pelatih Persipura, Regi Aditya, memandang sebelah mata kekuatan Persela. Menurutnya, hasil pertandingan sebelumnya tidak bisa menjadi satu-satunya patokan untuk menilai kekuatan sebuah tim.

Apalagi, Persela memiliki motivasi untuk bangkit setelah melewati tiga pertandingan terakhir tanpa kemenangan. Laskar Joko Tingkir bermain imbang 1-1 melawan Deltras FC, kemudian bermain seri 2-2 saat menghadapi De Red FC. Di antara kedua hasil tersebut, mereka kalah tipis 0-1 dari RANS Nusantara FC.

"Di sepak bola itu tidak bisa dihitung dengan hanya skor besar. Terakhir, kami menang besar lawan Persiba dan Persela tidak menang tiga laga terakhir. Ini tidak bisa dianalisis seimbang," jelas Regi Aditya.