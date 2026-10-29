Arema FC Sikat Dewa United, Andre Caldas Ungkap Kunci Perubahan

Pelatih interim Arema FC Andre Caldas mengungkap peran penyesuaian permainan dan kepercayaan kepada pemain di balik kemenangan 4-0 atas Dewa United. (Arema)
JawaPos.com — Arema FC menghajar Dewa United Banten FC dengan skor 4-0 pada pekan ketujuh Super League 2026/2027, menjadi momentum bagi pelatih interim Andre Caldas menjelaskan perkembangan timnya.
Pelatih asal Brasil tersebut menyebut penyesuaian permainan dan kepercayaan kepada pemain membantu Singo Edan tampil lebih baik, sekaligus mengingatkan pentingnya menghargai pekerjaan pelatih sebelumnya.
Kemenangan besar itu memberikan gambaran positif mengenai perubahan yang dibawa Caldas sejak mendapat kepercayaan memimpin Arema FC.
Namun, dia tidak ingin hasil tersebut diterjemahkan sebagai pembenaran untuk menyalahkan seluruh pendekatan Marcos Santos.
Bagi Caldas, perkembangan sebuah tim tidak selalu lahir dari pergantian total terhadap pekerjaan yang sudah berjalan.
Ada bagian yang tetap memiliki nilai, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pemain maupun situasi yang sedang dihadapi.
Andre Caldas melakukan sejumlah penyesuaian agar pendekatan permainan Arema FC lebih sesuai dengan kondisi skuad saat ini.
Dia menjelaskan perubahan tersebut tanpa menyebut seluruh gagasan pendahulunya sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan.
"Seperti yang pernah saya sampaikan sekadar informasi tidak semua hal yang dilakukan sebelumnya itu salah," ujar pelatih asal Brasil itu.
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Jawa Pos
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