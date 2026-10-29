Kendal Tornado FC Tantang RANS Nusantara, Tiga Poin Jadi Harga Mati demi Rebut Puncak Klasemen

Kendal Tornado FC membidik kemenangan atas RANS Nusantara FC demi posisi puncak klasemen. (Istimewa)
JawaPos.id - Kendal Tornado FC menghadapi laga penting saat bertandang ke markas RANS Nusantara FC dalam lanjutan Championship 2026/2027.
Laskar Badai Pantura membidik tiga poin demi menjaga posisi di papan atas sekaligus membuka peluang naik ke puncak klasemen Grup Timur.
Pertandingan Kendal Tornado FC melawan RANS Nusantara FC akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Kamis (29/10/2026) pukul 15.30 WIB.
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Kedua tim memiliki perolehan poin yang sama, yakni 14 angka. Kendal Tornado FC menempati posisi kedua, sedangkan RANS Nusantara FC berada tepat di bawahnya. Situasi tersebut membuat pertandingan ini penting bagi kedua kesebelasan dalam persaingan menuju posisi teratas.
Kemenangan akan membuka peluang bagi Kendal Tornado FC untuk mengambil alih puncak klasemen sementara. Namun, tim asuhan Stefan Keeltjes harus bekerja keras karena tuan rumah juga memiliki kepentingan yang sama untuk memperbaiki posisi.
Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes, menyadari pentingnya pertandingan tersebut. Setelah bermain imbang melawan Deltras FC pada laga sebelumnya, ia berharap anak asuhnya bisa kembali meraih kemenangan.
"Besok pertandingan yang penting buat kita untuk bisa menjaga asa tetap di peringkat atas. Kami tahu RANS bukan lawan yang mudah, tapi saya percaya pemain-pemain besok bisa kasih yang terbaik," kata Stefan dalam konferensi pers virtual, Rabu (28/10/2026).
Meski mengincar kemenangan, Stefan mengakui persiapan timnya tidak berjalan ideal. Jarak ant pertandingan yang berdekatan membuat Kendal Tornado FC hanya memiliki dua sesi latihan efektif setelah menghadapi Deltras FC.
Padatnya agenda juga menjadi perhatian tersendiri bagi tim pelatih. Sepanjang Oktober, Kendal Tornado FC harus menjalani lima pertandingan. Setelah menghadapi RANS, mereka sudah ditunggu Persebaya Surabaya pada laga perdana League Cup di Stadion Sriwedari, 3 November mendatang.
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