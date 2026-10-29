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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.49 WIB

Madura United Bidik Kemenangan ke-10 atas PSM Makassar, Lulinha Ingin Ciptakan Sejarah

Lulinha (tengah) berharap Madura United meraih kemenangan atas PSM Makassar di Parepare untuk mengungguli rekor pertemuan kedua tim. (Madura United)&nbsp; - Image

Lulinha (tengah) berharap Madura United meraih kemenangan atas PSM Makassar di Parepare untuk mengungguli rekor pertemuan kedua tim. (Madura United)&nbsp;

JawaPos.com — Madura United membidik kemenangan ke-10 atas PSM Makassar saat bertandang ke Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (31/10/2026), dalam pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Tambahan tiga poin akan membawa Laskar Sape Kerrab mengungguli rekor pertemuan sekaligus memperkuat upaya mereka menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Pertandingan ini menghadirkan tantangan sekaligus kesempatan bagi tim tamu untuk membuat pembeda dalam rivalitas kedua klub.

Setelah 20 pertemuan, Madura United dan PSM Makassar masih mempunyai jumlah kemenangan yang sama, sehingga hasil di Parepare berpotensi mengubah keseimbangan tersebut.

Kapten Madura United, Lulinha, menyambut peluang itu dengan antusias setelah mengetahui catatan pertemuan kedua tim.

Penyerang asal Brasil tersebut berharap lawatan kali ini menghasilkan kemenangan yang memiliki arti lebih dari sekadar tambahan angka di klasemen.

Mengapa Rekor Madura United dan PSM Makassar Masih Berimbang?

Madura United dan PSM Makassar sama-sama mengoleksi sembilan kemenangan dari 20 pertandingan yang berlangsung sejak 2016 hingga musim 2025/2026.

Dua pertemuan lainnya berakhir imbang, memperlihatkan persaingan yang belum menghasilkan keunggulan bagi salah satu klub secara keseluruhan.

Catatan tersebut mencakup pertandingan di ajang turnamen hingga kompetisi domestik yang mempertemukan kedua tim dalam berbagai kesempatan.

Editor: Edi Yulianto
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