Madura United Borong 3 Penghargaan BRI Super League, Dimitar Mitkov Raih 2 Gelar

JawaPos.com - Madura United FC mendapat kabar positif dari penghargaan individu BRI Super League 2026/27.

Dua pemainnya, Dimitar Mitkov dan Hugo Gomes dos Santos Silva, berhasil membawa pulang tiga penghargaan sekaligus untuk penampilan mereka sepanjang September 2026.

Dimitar Mitkov menjadi pemain yang paling banyak mendapat sorotan. Penyerang asal Bulgaria itu meraih dua penghargaan, yakni Player of the Month atau pemain terbaik dan Goal of the Month untuk gol terbaik pada September.

Penghargaan tersebut tidak lepas dari kontribusinya di lini depan Madura United. Mitkov tampil produktif dengan mencetak empat gol ke gawang Persijap Jepara dan PSS Sleman. Dia juga menyumbang satu assist untuk gol Gali Freitas saat Madura United menghadapi PSIM Yogyakarta.

Catatan tersebut membuat Mitkov menjadi salah satu pemain yang menonjol sepanjang September. Perannya di lini serang turut memberikan kontribusi penting bagi permainan Laskar Sape Kerrab dalam kompetisi musim ini.

Selain penghargaan pemain terbaik, Mitkov juga mendapat apresiasi berkat gol spektakulernya ke gawang PSS Sleman. Dia mencetak gol dari garis tengah lapangan saat Madura United bertandang ke Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.

Gol tersebut menjadi salah satu momen yang mencuri perhatian pada awal musim. Keberanian Mitkov melepaskan tembakan jarak jauh berbuah penghargaan gol terbaik untuk periode September.

Sementara itu, Hugo Gomes atau yang akrab disapa Jaja meraih penghargaan Assist of the Month. Gelandang asal Brasil tersebut dinilai memberikan assist terbaik setelah mengirimkan umpan kunci yang membelah pertahanan PSS Sleman.