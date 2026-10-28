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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.43 WIB

Bukan Cuma Jose Enrique, Persik Kediri Kini Punya Dua Mesin Gol Baru di Lini Depan

Jose Enrique berharap bisa bermain bersama Sergio Castel di lini depan Persik Kediri. Namun, keputusan memainkan dua penyerang asal Spanyol itu secara bersamaan tetap berada di tangan pelatih Marcos Reina. (Dok. Persik) - Image

Jose Enrique berharap bisa bermain bersama Sergio Castel di lini depan Persik Kediri. Namun, keputusan memainkan dua penyerang asal Spanyol itu secara bersamaan tetap berada di tangan pelatih Marcos Reina. (Dok. Persik)

JawaPos.com - Persik Kediri memiliki lebih banyak pilihan di lini depan pada BRI Super League 2026/27. Tidak hanya mengandalkan Jose Enrique, Macan Putih kini juga bisa berharap kepada Eduardo Barbosa dan Ernesto Gomez yang sama-sama mulai menunjukkan ketajamannya.

Ketiga pemain tersebut sejauh ini telah mengoleksi dua gol. Menariknya, masing-masing berhasil mencetak brace dalam pertandingan yang berbeda. Situasi ini menjadi kabar baik bagi Persik Kediri karena ancaman dari lini depan tidak lagi bertumpu pada satu pemain.

Jose Enrique lebih dulu menunjukkan ketajamannya saat Persik Kediri menghadapi Garudayaksa FC. Penyerang asal Spanyol itu memborong dua gol yang membawa Macan Putih meraih kemenangan di kandang lawan.

Setelah itu, giliran Eduardo Barbosa yang mencuri perhatian. Ia mencetak dua gol ketika Persik Kediri menundukkan Madura United dengan skor 2-0 di Stadion Brawijaya, Kediri.

Terbaru, Ernesto Gomez mengikuti jejak kedua rekannya tersebut. Ia membukukan dua gol saat Persik Kediri mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1 di hadapan pendukung sendiri.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Persik Kediri memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda di lini serang. Pelatih Marcos Reina pun mempunyai lebih banyak pilihan untuk menentukan komposisi penyerang sesuai kebutuhan tim dalam pertandingan.

Bagi Jose Enrique, munculnya pemain lain yang mampu mencetak gol bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ia justru senang karena produktivitas rekan setimnya bisa membantu Persik Kediri ketika dirinya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol.

"Saya senang ada teman lain bisa mencetak gol, ketika saya sulit melakukannya. Ini sebuah solusi bagus saat saya selalu dikawal pemain lawan," kata Jose Enrique.

Pemain berusia 31 tahun itu juga tidak menganggap Eduardo Barbosa dan Ernesto Gomez sebagai pesaing untuk memperebutkan tempat di lini depan. Baginya, keberhasilan tim jauh lebih penting daripada persaingan individu dalam urusan mencetak gol.

Editor: Banu Adikara
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