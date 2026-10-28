PSM Makassar Mulai Bangkit di BRI Super League! Madura United Jadi Ujian Berikutnya

JawaPos.com - PSM Makassar mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di BRI Super League 2026/27.

Setelah melewati empat pertandingan awal tanpa kemenangan, Juku Eja kini justru tampil lebih konsisten. Perkembangan tersebut menjadi perhatian Madura United FC yang akan menghadapi mereka pada pekan kedelapan.

Pertandingan PSM Makassar melawan Madura United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (31/10) sore. Tuan rumah memiliki modal positif setelah melewati tiga pertandingan terakhir tanpa kekalahan, dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Perubahan performa PSM tidak hanya terlihat dari hasil pertandingan. Lini pertahanan mereka juga mulai menunjukkan peningkatan. Dalam dua laga terakhir, tim asuhan Darije Kalezic berhasil mencatatkan dua clean sheet.

PSM mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 1-0 di kandang sendiri, sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ketujuh. Dua hasil tersebut memperlihatkan bahwa Juku Eja mulai menemukan keseimbangan antara bertahan dan menyerang.

Pelatih PSM Makassar, Darije Kalezic, mengungkapkan bahwa kedisiplinan menjadi salah satu kunci keberhasilan timnya saat menghadapi Bhayangkara FC. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan strategi dengan baik untuk meredam kekuatan lawan.

"Kami sangat mementingkan permainan yang kuat dan disiplin," ujar Kalezic.

Pelatih asal Swiss tersebut juga menjelaskan pendekatan taktik yang diterapkan untuk menghadapi agresivitas Bhayangkara FC. PSM memilih menjaga jarak antarpemain tetap rapat sambil memberikan ruang bagi lawan untuk membangun serangan.