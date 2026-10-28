Madura United Tak Punya Banyak Waktu! Lulinha dkk Langsung Bersiap Hadapi PSM Makassar

Madura United berusaha kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Persib Bandung. Kedua tim sama-sama mengoleksi 10 poin dan berpeluang memperbaiki posisi di klasemen. (Dok. Madura United)
JawaPos.com - Madura United langsung mengalihkan fokus ke pertandingan pekan kedelapan BRI Super League 2026/27. Laskar Sape Kerrab dijadwalkan menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (31/10) sore.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Madura United untuk kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan dari Persebaya Surabaya pada pekan ketujuh. Hasil kurang memuaskan dalam Derby Suramadu tersebut membuat tim asuhan Jose Gomes harus segera berbenah sebelum menghadapi tantangan berikutnya.
Madura United memilih bergerak cepat dalam mempersiapkan pertandingan melawan PSM. Meski baru menyelesaikan laga kontra Persebaya pada Senin (26/10), para pemain tidak mendapatkan waktu istirahat panjang.
Luis Marselo Morais dos Reis atau yang akrab disapa Lulinha bersama rekan-rekannya langsung kembali ke Madura setelah pertandingan berakhir. Mereka kemudian menjalani latihan pada Selasa (27/10) sore di Stadion Gelora Bangkalan.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya tim untuk segera memperbaiki performa. Jose Gomes ingin anak asuhnya tidak terlalu lama larut dalam kekecewaan dan bisa mengalihkan perhatian sepenuhnya ke pertandingan berikutnya.
Waktu persiapan yang relatif singkat membuat Madura United perlu memaksimalkan setiap sesi latihan. Evaluasi terhadap permainan saat menghadapi Persebaya juga menjadi pekerjaan penting bagi tim pelatih sebelum bertandang ke markas PSM Makassar.
Manajer Madura United, Umar A. Wachdin, turut berharap kekalahan dalam Derby Suramadu bisa menjadi pelajaran bagi seluruh pemain. Menurutnya, sejumlah kekurangan yang terlihat dalam pertandingan tersebut perlu segera diperbaiki agar tim dapat menunjukkan penampilan lebih baik.
Evaluasi ini menjadi penting karena Madura United masih memiliki peluang untuk bersaing di papan atas klasemen. Konsistensi permainan akan sangat dibutuhkan apabila Laskar Sape Kerrab ingin menjaga posisi mereka di tengah persaingan BRI Super League musim ini.
Kekalahan dari Persebaya membuat Madura United masih mengoleksi 13 poin. Jumlah tersebut sama dengan perolehan Persib Bandung dan Bali United FC, sehingga hasil pertandingan berikutnya berpotensi memengaruhi persaingan di klasemen.
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