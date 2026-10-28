Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 28 Oktober 2026 | 13.15 WIB

10 Anak Down Syndrome Bawa Pesan Stop Bullying, GBT Jadi Panggung Kesetaraan

Anak-anak Down syndrome menjadi pendamping pemain sambil membawa pesan Stop Bullying sebelum laga Persebaya Surabaya melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10). (Persebaya)&nbsp; - Image

Anak-anak Down syndrome menjadi pendamping pemain sambil membawa pesan Stop Bullying sebelum laga Persebaya Surabaya melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10). (Persebaya)&nbsp;

JawaPos.com - Sebanyak 10 anak dengan Down syndrome membawa pesan Stop Bullying saat menjadi pendamping pemain sebelum laga Persebaya Surabaya melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (26/10).

Kehadiran mereka mengajak Bonek dan Bonita menghargai perbedaan serta memberi setiap anak kesempatan untuk merasa aman dan diterima.

Momen tersebut berlangsung sebelum pertandingan pekan ketujuh Super League 2026/2027 dimulai.

Di tengah antusiasme penonton, anak-anak itu berdiri bersama para pemain sebelum kedua tim memasuki lapangan.

Bagi mereka, kesempatan tampil di GBT menjadi bagian dari partisipasi di ruang publik yang dipenuhi pendukung sepak bola.

Bagi penonton, pesan yang dibawa menjadi ajakan untuk tidak memberi ruang bagi perundungan.

Pesan Stop Bullying dari pinggir lapangan

Kehadiran 10 anak dengan Down syndrome sebagai pendamping pemain membawa pesan antiperundungan ke tengah pertandingan Persebaya Surabaya melawan Madura United.

Pesan itu mengingatkan pentingnya lingkungan yang aman bagi anak, termasuk di keluarga, sekolah, masyarakat, dan ruang olahraga.

Perundungan dapat meninggalkan luka secara emosional maupun sosial. Karena itu, kepedulian terhadap perilaku yang merendahkan orang lain perlu dimulai dari lingkungan terdekat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persebaya Tampil Agresif saat Tekuk Madura United, Bernardo Tavares Beri Evaluasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Tampil Agresif saat Tekuk Madura United, Bernardo Tavares Beri Evaluasi

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05.21 WIB

Bukan Cuma Kemenangan, Bernardo Tavares Soroti Dukungan Bonek untuk Persebaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Bukan Cuma Kemenangan, Bernardo Tavares Soroti Dukungan Bonek untuk Persebaya

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05.11 WIB

Yann Kevin Mabella Mulai Bersinar! Persebaya Surabaya Punya Banyak Pilihan di Lini Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Yann Kevin Mabella Mulai Bersinar! Persebaya Surabaya Punya Banyak Pilihan di Lini Depan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05.08 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore