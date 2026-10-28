10 Anak Down Syndrome Bawa Pesan Stop Bullying, GBT Jadi Panggung Kesetaraan

JawaPos.com - Sebanyak 10 anak dengan Down syndrome membawa pesan Stop Bullying saat menjadi pendamping pemain sebelum laga Persebaya Surabaya melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (26/10).

Kehadiran mereka mengajak Bonek dan Bonita menghargai perbedaan serta memberi setiap anak kesempatan untuk merasa aman dan diterima.

Momen tersebut berlangsung sebelum pertandingan pekan ketujuh Super League 2026/2027 dimulai.

Di tengah antusiasme penonton, anak-anak itu berdiri bersama para pemain sebelum kedua tim memasuki lapangan.

Bagi mereka, kesempatan tampil di GBT menjadi bagian dari partisipasi di ruang publik yang dipenuhi pendukung sepak bola.

Bagi penonton, pesan yang dibawa menjadi ajakan untuk tidak memberi ruang bagi perundungan.

Pesan Stop Bullying dari pinggir lapangan Kehadiran 10 anak dengan Down syndrome sebagai pendamping pemain membawa pesan antiperundungan ke tengah pertandingan Persebaya Surabaya melawan Madura United.

Pesan itu mengingatkan pentingnya lingkungan yang aman bagi anak, termasuk di keluarga, sekolah, masyarakat, dan ruang olahraga.