10 Anak Down Syndrome Bawa Pesan Stop Bullying, GBT Jadi Panggung Kesetaraan

Anak-anak Down syndrome menjadi pendamping pemain sambil membawa pesan Stop Bullying sebelum laga Persebaya Surabaya melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10). (Persebaya)
JawaPos.com - Sebanyak 10 anak dengan Down syndrome membawa pesan Stop Bullying saat menjadi pendamping pemain sebelum laga Persebaya Surabaya melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (26/10).
Kehadiran mereka mengajak Bonek dan Bonita menghargai perbedaan serta memberi setiap anak kesempatan untuk merasa aman dan diterima.
Momen tersebut berlangsung sebelum pertandingan pekan ketujuh Super League 2026/2027 dimulai.
Di tengah antusiasme penonton, anak-anak itu berdiri bersama para pemain sebelum kedua tim memasuki lapangan.
Bagi mereka, kesempatan tampil di GBT menjadi bagian dari partisipasi di ruang publik yang dipenuhi pendukung sepak bola.
Bagi penonton, pesan yang dibawa menjadi ajakan untuk tidak memberi ruang bagi perundungan.
Kehadiran 10 anak dengan Down syndrome sebagai pendamping pemain membawa pesan antiperundungan ke tengah pertandingan Persebaya Surabaya melawan Madura United.
Pesan itu mengingatkan pentingnya lingkungan yang aman bagi anak, termasuk di keluarga, sekolah, masyarakat, dan ruang olahraga.
Perundungan dapat meninggalkan luka secara emosional maupun sosial. Karena itu, kepedulian terhadap perilaku yang merendahkan orang lain perlu dimulai dari lingkungan terdekat.
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Jawa Pos
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