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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 28 Oktober 2026 | 06.22 WIB

Rian Lopes dan Taher Cedera, Deltras FC Punya Pekerjaan Rumah Jelang Lawan De Red FC

Pemain Deltras FC Rian Lopes (kanan) saat lawan PSS. - Image

Pemain Deltras FC Rian Lopes (kanan) saat lawan PSS.

JawaPos.com - Deltras FC menghadapi potensi masalah jelang menjamu De Red FC pada pekan kedelapan Pegadaian Championship 2026/27.

Dua pemain asing andalan, Rian Lopes dan Jahanbakhsh Taher, terancam absen akibat cedera saat The Lobster berusaha mempertahankan posisi di puncak klasemen.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (31/10), menjadi kesempatan bagi Deltras FC untuk kembali meraih hasil positif. Namun, kondisi dua pemain tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi tim pelatih.

Rian Lopes lebih dulu mengalami cedera sehingga tidak bisa tampil saat Deltras FC menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (24/10). Gelandang asal Brasil itu diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan selama satu hingga dua pekan.

Pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu, menyampaikan bahwa Rian kemungkinan harus menjalani masa istirahat sebelum kembali memperkuat tim.

"Kemungkinan Rian bisa istirahat selama satu atau dua pekan," kata Leonard.

Masalah cedera kemudian bertambah setelah Jahanbakhsh Taher juga mengalami gangguan fisik dalam pertandingan melawan Kendal Tornado FC. Bek asal Iran berusia 36 tahun tersebut harus meninggalkan lapangan pada menit ke-85 dan digantikan Rizky Pellu.

Leonard mengaku cukup khawatir melihat kondisi Taher setelah pertandingan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari tim dokter untuk mengetahui tingkat keparahan cedera yang dialami sang pemain.

"Saya sih berharapnya tidak terlalu parah. Semoga dia (Taher) cuma butuh istirahat selama satu atau dua pekan. Setelah itu semoga bisa pulih kembali," ujar pelatih berusia 43 tahun tersebut.

Editor: Banu Adikara
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