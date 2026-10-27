Deltras FC Gagal Menang atas Kendal Tornado, Nathan Ari Pramana Fokus ke Laga Berikutnya

JawaPos.com - Deltras FC Sidoarjo mulai mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya setelah gagal meraih kemenangan saat menghadapi Kendal Tornado FC pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27.

Hasil imbang tersebut menjadi bahan evaluasi bagi The Lobster sebelum kembali bertanding di hadapan pendukung sendiri.

Deltras FC membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Kendal Tornado FC di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (24/10). Meski gagal mengamankan kemenangan, hasil itu membuat tim asal Sidoarjo tersebut tetap mempertahankan catatan belum terkalahkan hingga pekan ketujuh.

Pemain Deltras FC, Nathan Ari Pramana, mengatakan timnya tidak ingin berlarut-larut dalam kekecewaan setelah kehilangan kesempatan meraih tiga poin. Menurutnya, masih ada pertandingan berikutnya yang harus dipersiapkan dengan baik agar Deltras FC bisa kembali mendapatkan hasil maksimal.

Nathan juga menilai timnya sebenarnya memiliki sejumlah peluang saat menghadapi Kendal Tornado FC. Namun, peluang tersebut belum cukup untuk membawa Deltras FC pulang dengan kemenangan dari Solo.

Karena itu, ia menegaskan bahwa fokus tim kini sudah beralih ke pertandingan selanjutnya. Deltras FC ingin segera bangkit dan memaksimalkan kesempatan meraih tiga poin pada laga kandang mendatang.

“Kami juga memiliki banyak peluang. Dan kami fokus pada laga selanjutnya,” ujar Nathan.

Pada pekan kedelapan Pegadaian Championship 2026/27, Deltras FC dijadwalkan menjamu De Red FC di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (31/10). Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi The Lobster untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus menjaga posisi mereka dalam persaingan papan atas.