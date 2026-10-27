Tiga Laga Tanpa Kemenangan, Persela Lamongan Targetkan 3 Poin Saat Jamu Persipura

JawaPos.com - Persela Lamongan bertekad bangkit saat menjamu Persipura Jayapura pada lanjutan Pegadaian Championship 2026/27.

Laskar Joko Tingkir membutuhkan kemenangan setelah melewati tiga pertandingan terakhir tanpa hasil maksimal. Catatan satu kekalahan dan dua hasil imbang menjadi bahan evaluasi bagi tim asuhan Bima Sakti.

Pada pertandingan terakhir, Persela harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan De Red FC di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (25/10). Hasil tersebut terasa mengecewakan karena Persela gagal mengamankan kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.

Sebelum pertandingan itu, Persela juga belum mampu meraih hasil positif saat menghadapi RANS Nusantara FC dan Deltras FC. Mereka kalah tipis 0-1 dari RANS Nusantara FC, kemudian bermain imbang 1-1 ketika berhadapan dengan Deltras FC.

Rangkaian hasil tersebut membuat Persela harus segera berbenah. Apalagi, mereka ingin kembali bersaing di papan atas klasemen sementara Pegadaian Championship musim ini.

Pelatih Persela Lamongan, Bima Sakti, menyadari timnya belum menunjukkan hasil yang diharapkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Ia meminta para pemain untuk menjadikan situasi tersebut sebagai bahan pembelajaran dan segera memperbaiki kekurangan sebelum menghadapi laga berikutnya.

Menurut Bima, tidak ada tim yang bisa selalu meraih hasil sempurna sepanjang kompetisi. Karena itu, Persela harus mampu melewati periode sulit ini dengan melakukan evaluasi dan meningkatkan penampilan di lapangan.

"Yang pasti harus bangkit karena tidak ada tim yang sempurna. Ini mungkin ujian yang harus kita terima dan kita harus berbenah, harus lebih baik lagi di pertandingan berikutnya melawan Persipura," ungkap Bima Sakti.