Moch. Supriadi On Fire Bersama De Red FC! Cetak Tiga Gol dari Tujuh Penampilan

JawaPos.com - Pilihan Moch Supriadi bergabung dengan De Red FC pada Pegadaian Championship 2026/27 mulai menunjukkan hasil positif. Setelah kesulitan mendapatkan menit bermain ketika masih memperkuat Persik Kediri, pemain yang akrab disapa Super Supri itu kini kembali mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya.

Di bawah asuhan pelatih Aji Santoso, Supriadi menjadi salah satu pemain yang cukup sering mendapat kepercayaan. Kesempatan bermain tersebut mampu dimanfaatkannya dengan baik. Hingga saat ini, pemain berusia 24 tahun itu sudah tampil dalam tujuh pertandingan dan mencetak tiga gol bersama De Red FC.

Catatan tersebut menjadi modal positif bagi mantan pemain Persebaya Surabaya itu untuk terus berkembang. Kepercayaan dari tim pelatih membuatnya memiliki kesempatan lebih besar untuk berkontribusi, sekaligus menjaga performanya sepanjang kompetisi.

Supriadi pun mengapresiasi kesempatan yang diberikan Aji Santoso. Ia merasa bersyukur karena bisa mendapatkan menit bermain yang cukup dan beberapa kali dipercaya tampil sebagai starter.

"Terima kasih kepada coach Aji karena sudah memberikan kepercayaan kepada saya," tuturnya.

Meski sudah mendapat banyak kesempatan bermain, Supriadi tidak ingin cepat berpuas diri. Ia menyadari masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki agar bisa tampil lebih baik dalam pertandingan berikutnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah penyelesaian akhir. Menurut Supriadi, kemampuan tersebut masih perlu diasah meskipun dirinya sudah mampu mencetak tiga gol sejauh musim ini.

"Tapi dari saya sendiri masih kurang karena masih banyak kekurangan, khususnya soal finishing," ungkapnya.