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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 28 Oktober 2026 | 06.01 WIB

De Red FC Punya PR Jelang Lawan Deltras FC, Aji Santoso Fokus Benahi Lini Depan

De Red FC membidik kemenangan pada laga perdana Championship 2026/27. Aji Santoso menilai persaingan Grup Timur sangat ketat. (Dok. iLeague) - Image

De Red FC membidik kemenangan pada laga perdana Championship 2026/27. Aji Santoso menilai persaingan Grup Timur sangat ketat. (Dok. iLeague)

JawaPos.com - De Red FC mulai membenahi sejumlah aspek permainan menjelang pertandingan melawan Deltras FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026/27. Salah satu perhatian utama tim asuhan Aji Santoso adalah penyelesaian akhir yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Evaluasi tersebut dilakukan setelah De Red FC bermain imbang 2-2 melawan Persela Lamongan di Stadion Surajaya, Minggu (25/10). Dalam pertandingan itu, De Red FC harus dua kali tertinggal sebelum akhirnya membawa pulang satu poin berkat dua gol Keven Alleson Rubim De Moraes.

Meski berhasil terhindar dari kekalahan, Aji Santoso melihat masih ada peluang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol. Karena itu, efektivitas lini serang menjadi pekerjaan rumah bagi Wisal El Burji dan rekan-rekannya sebelum bertandang ke markas Deltras FC.

Aji menegaskan bahwa pemain depan harus mampu memanfaatkan kesempatan yang didapat selama pertandingan. Menurutnya, peluang yang terbuang bisa memengaruhi hasil akhir, terutama ketika tim sedang berusaha mengamankan poin di kompetisi yang persaingannya cukup ketat.

"Tugasnya seorang striker adalah mencetak gol. Ketika ada peluang tidak bisa mencetak gol, tentunya ini sangat disayangkan," ungkap Aji.

Catatan pertandingan melawan Persela turut menunjukkan bahwa De Red FC sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang. Mereka melepaskan 14 tembakan, dengan empat di antaranya mengarah tepat ke gawang Rafli Mahreza. Dari empat tembakan tersebut, dua berhasil berbuah gol.

De Red FC juga mencatatkan 46 persen penguasaan bola dalam pertandingan tersebut. Statistik ini menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih untuk meningkatkan efektivitas permainan, terutama ketika mendapatkan kesempatan menyerang.

Namun, Aji memilih untuk tidak terlalu jauh memikirkan pertandingan berikutnya sebelum laga terdekat selesai. De Red FC masih harus menjalani pertandingan tandang melawan Deltras FC di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (31/10).

"Ya, di dalam kompetisi itu tentunya kita satu-satu ya, karena belum main home, nanti ini away lagi melawan Deltras FC. Jadi saya akan fokus dulu untuk pertandingan melawan Deltras," terang pelatih berlisensi AFC Pro tersebut.

Editor: Banu Adikara
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