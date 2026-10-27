Rangga Muslim Perkasa Bicara Kemenangan PSMS atas PSIS, PSGC Jadi Tantangan Berikutnya

JawaPos.com - PSMS Medan mendapat tambahan kepercayaan diri setelah mengalahkan PSIS Semarang pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27.

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Ayam Kinantan untuk menghadapi pertandingan berikutnya melawan PSGC Ciamis.

PSMS Medan berhasil menundukkan PSIS dengan skor 2-1 di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Minggu (25/10) malam. Hasil ini terasa penting bagi tim asuhan Eko Purdjianto setelah melewati pertandingan yang tidak mudah, terutama karena harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama.

Pada pertandingan tersebut, PSMS Medan mampu memanfaatkan peluang untuk mencetak dua gol sebelum turun minum. Keunggulan itu membuat tuan rumah berada dalam posisi yang cukup menguntungkan untuk mengamankan tiga poin.

Namun, situasi berubah menjelang akhir babak pertama setelah striker asing Javier Siverio Toro menerima kartu merah. PSMS pun harus melanjutkan pertandingan dengan jumlah pemain yang lebih sedikit dibandingkan PSIS Semarang.

Meski berada dalam tekanan, Ayam Kinantan mampu menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir. PSMS hanya kebobolan satu gol pada babak kedua sehingga tetap keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1.

Pemain PSMS Medan, Rangga Muslim Perkasa, menilai kemenangan tersebut bisa menjadi suntikan motivasi bagi timnya. Ia berharap hasil positif itu dapat membantu rekan-rekannya menjaga kepercayaan diri untuk menghadapi laga selanjutnya.

Rangga juga menyoroti keberhasilan PSMS mencetak gol lebih awal dan membangun keunggulan dua gol pada babak pertama. Menurutnya, pencapaian tersebut diharapkan menjadi bekal berharga untuk pertandingan berikutnya.