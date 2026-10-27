Jelang Menjamu PSMS Medan, PSGC Ciamis Fokus Perbaiki Konsentrasi dan Koordinasi Lini Pertahanan

JawaPos.com - PSGC Ciamis langsung menyiapkan evaluasi setelah kalah 1-2 dari Persiraja Banda Aceh pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27.

Pelatih Herry Kiswanto menyoroti hilangnya konsentrasi dan komunikasi antarpemain yang dinilai perlu diperbaiki sebelum menghadapi PSMS Medan pada pertandingan berikutnya.

PSGC harus pulang tanpa poin setelah bertandang ke Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Sabtu (24/10) malam. Meski mampu memberikan perlawanan, tim berjuluk Laskar Galuh tersebut gagal menghindari kekalahan dari tuan rumah.

Persiraja membuka keunggulan melalui Martin Chaves pada menit ke-46. Lima menit berselang, Ilham Udin Armaiyn menggandakan keunggulan tim tuan rumah. PSGC sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Ezechiel Ndouassel pada menit ke-60, tetapi tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir.

Pelatih PSGC, Herry Kiswanto, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya. Menurut dia, para pemain sudah menunjukkan permainan yang cukup baik. Namun, beberapa kelengahan pada momen penting membuat PSGC harus menerima hasil yang kurang memuaskan.

Herkis, sapaan akrab Herry Kiswanto, menilai dua gol Persiraja tidak sepenuhnya lahir dari serangan yang dibangun dengan baik oleh lawan. Kesalahan di lini pertahanan justru menjadi salah satu penyebab PSGC kebobolan.

Ia pun meminta para pemain untuk lebih fokus sepanjang pertandingan. Menurutnya, koordinasi yang baik sangat dibutuhkan agar setiap pemain memahami tugas masing-masing, terutama ketika menghadapi tekanan dari lawan.

Gol pertama Persiraja menjadi salah satu perhatian utama dalam evaluasi tim pelatih. Herry menilai komunikasi antarpemain di lapangan harus lebih solid supaya kesalahan serupa tidak kembali terjadi.