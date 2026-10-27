PSS Sleman Gagal Raih Poin di Maguwoharjo, Pieter Huistra Akui Timnya Perlu Berbenah

JawaPos.com - PSS Sleman gagal mengamankan poin saat menjamu Borneo FC Samarinda pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (27/10) sore, Super Elang Jawa harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor 1-2.

Borneo FC membuka keunggulan melalui Rahmad Dandy pada menit ke-38. Tim tuan rumah kemudian menghadapi situasi sulit setelah bek PSS, Stefan Ashkovski, mendapat kartu merah langsung pada menit ke-43. Keputusan wasit tersebut membuat PSS harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.

Unggul jumlah pemain, Borneo FC mampu menambah keunggulan melalui Hugo Samir pada menit ke-75. PSS sempat memberikan perlawanan hingga akhir pertandingan dan memperkecil ketertinggalan lewat gol Matheus Fornazari pada menit ke-85.

Namun, gol tersebut belum cukup untuk menyelamatkan PSS dari kekalahan di hadapan pendukungnya sendiri.

Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, menilai kartu merah Ashkovski menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi jalannya pertandingan. Menurutnya, kedua tim sebenarnya mampu menunjukkan permainan yang cukup berimbang sebelum PSS kehilangan satu pemain.

"Kalau kita lihat ke pertandingan, menurut saya, kedua tim bermain cukup berimbang. Dan setelah kartu merah, saya pikir keseluruhan dinamika dalam game berubah," ujar Huistra dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Meski hasil akhirnya tidak sesuai harapan, pelatih asal Belanda tersebut tetap mengapresiasi perjuangan para pemainnya. Ia menilai anak asuhnya tidak menyerah meski harus bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit dan tertinggal dari Borneo FC.