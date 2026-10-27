Matheus Blade Alami Gangguan Fisik, Andre Caldas Pikirkan Rotasi Pemain Arema FC

JawaPos.com - Arema FC meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Dewa United Banten FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Namun, hasil positif tersebut tidak sepenuhnya membuat pelatih interim Andre Caldas merasa lega. Ia justru menaruh perhatian pada kondisi fisik sejumlah pemain yang mulai kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan.

Masalah kebugaran menjadi salah satu hal yang perlu segera diantisipasi oleh tim pelatih.

Andre Caldas melihat beberapa pemain sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Situasi ini membuat pergantian pemain tidak hanya dilakukan untuk kebutuhan taktik, tetapi juga demi mengurangi risiko cedera.

Salah satu pemain yang mengalami gangguan fisik adalah Matheus Blade. Bek Arema FC tersebut merasakan sesuatu ketika mencoba melakukan sprint pada babak kedua, tepatnya menjelang menit ke-80.

Andre Caldas mengakui bahwa Blade memiliki peran penting dalam tim. Namun, banyaknya pertandingan dan menit bermain membuat kondisi fisiknya perlu mendapat perhatian lebih.

"Soal Blade? Ya, Blade itu sangat penting. Dia mengalami kelelahan karena terlalu banyak pertandingan dan menit bermain. Jadi, saat dia mencoba melakukan sprint mungkin di menit ke-80 atau sekitar itu dia merasakan sesuatu. Kita harus berhati-hati dalam situasi seperti ini," tuturnya.

Andre sebenarnya sudah berencana menarik Blade sebelum masalah tersebut muncul. Namun, kondisi di lapangan membuat situasinya berkembang lebih cepat dari perkiraan.