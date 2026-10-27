Matheus Blade Alami Gangguan Fisik, Andre Caldas Pikirkan Rotasi Pemain Arema FC

Manajemen Arema FC memperkenalkan rekrutan baru asal Brasil Matheus Blade. (Arema FC/Antara)
JawaPos.com - Arema FC meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Dewa United Banten FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.
Namun, hasil positif tersebut tidak sepenuhnya membuat pelatih interim Andre Caldas merasa lega. Ia justru menaruh perhatian pada kondisi fisik sejumlah pemain yang mulai kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan.
Masalah kebugaran menjadi salah satu hal yang perlu segera diantisipasi oleh tim pelatih.
Andre Caldas melihat beberapa pemain sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Situasi ini membuat pergantian pemain tidak hanya dilakukan untuk kebutuhan taktik, tetapi juga demi mengurangi risiko cedera.
Salah satu pemain yang mengalami gangguan fisik adalah Matheus Blade. Bek Arema FC tersebut merasakan sesuatu ketika mencoba melakukan sprint pada babak kedua, tepatnya menjelang menit ke-80.
Andre Caldas mengakui bahwa Blade memiliki peran penting dalam tim. Namun, banyaknya pertandingan dan menit bermain membuat kondisi fisiknya perlu mendapat perhatian lebih.
"Soal Blade? Ya, Blade itu sangat penting. Dia mengalami kelelahan karena terlalu banyak pertandingan dan menit bermain. Jadi, saat dia mencoba melakukan sprint mungkin di menit ke-80 atau sekitar itu dia merasakan sesuatu. Kita harus berhati-hati dalam situasi seperti ini," tuturnya.
Andre sebenarnya sudah berencana menarik Blade sebelum masalah tersebut muncul. Namun, kondisi di lapangan membuat situasinya berkembang lebih cepat dari perkiraan.
Selain Blade, Andre juga memutuskan mengganti Dendi dan Careca karena melihat kondisi fisik keduanya sudah cukup terkuras. Menurutnya, keputusan tersebut penting untuk menghindari risiko cedera yang bisa merugikan tim pada pertandingan berikutnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022