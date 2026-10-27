Persija Keluhkan Rumput JIS, Pemprov DKI Siap Tindaklanjuti

Pemain Persija Jakarta Stjepan Loncar saat berebut bola dengan pemain Persik Kediri dalam pertandingan Super League di Jakarta International Stadium, Jakarta, Senin (26/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak lanjuti keluhan Persija soal kondisi rumput di Jakarta International Stadium (JIS).
"Masukan ini akan kami sampaikan dan diskusikan dengan pihak pengelola agar dapat dievaluasi lebih lanjut," kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim, Selasa (27/10).
Menurut Chico, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan berkelanjutan demi mendukung kualitas kompetisi dan kenyamanan semua pihak yang bertanding maupun menonton di JIS.
Chico mengatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memberi arahan kepada pihak Jakpro sebagai pengelola agar kondisi rumput di JIS terus dioptimalkan.
Harapannya, stadion dapat digunakan lebih maksimal tanpa jeda pemulihan yang terlalu lama setelah penyelenggaraan acara besar seperti konser maupun pertandingan lainnya.
"Persoalan perawatan dan pemulihan rumput JIS, khususnya setelah digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk pertandingan dan acara lain, sudah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Chico.
Sebelumnya, Shin Tae Yong dan Rizky Ridho menyoroti kondisi rumput Jakarta International Stadium (JIS) setelah menang 2-1 atas Persik Kediri dalam laga lanjutan Super League, Senin (26/10).
Shin mengatakan kondisi rumput JIS tidak baik. Ia menilai seharusnya tidak ada tim yang boleh main dengan kondisi rumput seperti yang terlihat di JIS.
"Kondisi lapangan sangat-sangat tidak baik. Sebenarnya tidak boleh bermain bola dengan kondisi lapangan seperti itu," ucap Shin.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022