Persija Keluhkan Rumput JIS, Pemprov DKI Siap Tindaklanjuti

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak lanjuti keluhan Persija soal kondisi rumput di Jakarta International Stadium (JIS).

"Masukan ini akan kami sampaikan dan diskusikan dengan pihak pengelola agar dapat dievaluasi lebih lanjut," kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim, Selasa (27/10).

Menurut Chico, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan berkelanjutan demi mendukung kualitas kompetisi dan kenyamanan semua pihak yang bertanding maupun menonton di JIS.

Chico mengatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memberi arahan kepada pihak Jakpro sebagai pengelola agar kondisi rumput di JIS terus dioptimalkan.

Harapannya, stadion dapat digunakan lebih maksimal tanpa jeda pemulihan yang terlalu lama setelah penyelenggaraan acara besar seperti konser maupun pertandingan lainnya.

"Persoalan perawatan dan pemulihan rumput JIS, khususnya setelah digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk pertandingan dan acara lain, sudah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Chico.

Sebelumnya, Shin Tae Yong dan Rizky Ridho menyoroti kondisi rumput Jakarta International Stadium (JIS) setelah menang 2-1 atas Persik Kediri dalam laga lanjutan Super League, Senin (26/10).

Shin mengatakan kondisi rumput JIS tidak baik. Ia menilai seharusnya tidak ada tim yang boleh main dengan kondisi rumput seperti yang terlihat di JIS.