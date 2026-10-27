Alasan Pelatih Persija Shin Tae-yong Mainkan Rizky Ridho Sebagai Gelandang Tengah: Serba Bisa!

Selebrasi gol kapten Persija Jakarta Rizky Ridho ke gawang Persik Kediri pada pertandingan liga 1 di Jakarta Internasional Stadium, Senin (26/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com – Rizky Ridho mendapat tanggung jawab berbeda bersama Persija Jakarta pada kompetisi BRI Super League 2026/27.
Tak hanya menjadi andalan di lini pertahanan, kapten Macan Kemayoran itu juga dipercaya bermain di sektor tengah sesuai kebutuhan taktik pelatih Shin Tae-yong.
Perubahan peran tersebut tidak lepas dari penyesuaian formasi yang diterapkan Persija sepanjang musim ini. Pada awal kompetisi, Ridho lebih sering bermain dalam skema tiga bek bersama Radovan Pankov dan Denis Kolinger. Namun, setelah tim beralih menggunakan empat pemain di lini belakang, tugas Ridho ikut mengalami perubahan.
Pemain timnas Indonesia itu kini memiliki tanggung jawab yang lebih fleksibel. Ia tetap bisa menjalankan tugas sebagai bek tengah, tetapi juga dapat naik ke lini tengah ketika Persija membutuhkan tambahan pemain untuk menguasai bola dan membangun serangan dari bawah.
Kemampuan tersebut memberikan pilihan lebih banyak bagi Shin Tae-yong dalam mengatur permainan tim. Persija bisa menyesuaikan struktur permainan berdasarkan situasi di lapangan tanpa harus selalu melakukan pergantian pemain.
Shin Tae-yong menilai Ridho memiliki kemampuan untuk menjalankan beberapa peran di sektor pertahanan. Fleksibilitas itu menjadi salah satu alasan pelatih asal Korea Selatan tersebut memberikan kepercayaan kepada pemain berusia 24 tahun itu.
Menurut Shin, Ridho mampu memberikan kontribusi di posisi yang berbeda selama masih sesuai dengan kebutuhan tim. Ia pun berusaha memaksimalkan kemampuan individu sang kapten untuk mendukung permainan Persija secara keseluruhan.
“Terkait Ridho, yang saya nilai adalah karena dia adalah pemain serba bisa di lini pertahanan. Di mana pun dia bisa mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya dan memberikan yang terbaik di bagian yang bisa dia lakukan,” kata Shin Tae-yong.
Kepercayaan tersebut disambut positif oleh Ridho. Ia mengaku siap menjalankan instruksi pelatih, termasuk ketika harus bermain sebagai gelandang. Untuk mendukung proses adaptasi, Ridho bahkan mempelajari cara bermain gelandang di Eropa agar bisa memahami tuntutan posisi tersebut.
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