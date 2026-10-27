Bukan Penguasaan Bola, Ini Rahasia Arema FC Saat Mengalahkan Dewa United

Pelatih interim Arema FC, Andre Caldas. (Istimewa)
JawaPos.com - Arema FC menunjukkan bahwa penguasaan bola bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan dalam sepak bola.
Meski hanya menguasai 34 persen bola, Singo Edan mampu mengalahkan Dewa United dengan skor telak 4-0 pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.
Hasil tersebut cukup menarik jika melihat statistik pertandingan. Dewa United mendominasi penguasaan bola hingga 66 persen dan melepaskan 21 tembakan dengan akurasi 42 persen. Sementara itu, Arema FC hanya mencatatkan 10 tembakan, tetapi memiliki akurasi lebih baik, yakni 56 persen.
Perbedaan efektivitas menjadi salah satu faktor yang membedakan kedua tim. Arema FC mampu memaksimalkan peluang yang didapat, sedangkan Dewa United kesulitan mengubah dominasi permainan menjadi gol.
Pelatih interim Arema FC, Andre Caldas, mengakui timnya sempat menghadapi tekanan pada awal pertandingan. Namun, ia meminta para pemain tetap tenang dan tidak terburu-buru mengubah pendekatan permainan ketika menghadapi lawan yang memiliki kualitas bagus.
Menurut pelatih asal Brasil tersebut, Dewa United merupakan tim kuat dan agresif. Karena itu, Arema harus mampu menjaga konsentrasi, terutama ketika permainan belum berjalan sesuai rencana.
Caldas menilai hal terpenting pada periode awal pertandingan adalah menjaga gawang agar tidak kebobolan. Dengan begitu, Arema memiliki kesempatan untuk memperbaiki permainan dan mencari celah melalui serangan balik.
Strategi tersebut mulai menunjukkan hasil ketika Morais Careca mencetak gol pembuka pada menit ke-30. Gol itu membuat Arema lebih percaya diri dalam mengembangkan serangan setelah sebelumnya mendapat tekanan dari tim tamu.
Caldas menyebut 10 hingga 15 menit pertama menjadi periode yang cukup berat bagi timnya. Namun, setelah mampu melewati tekanan tersebut, Arema mulai menemukan ruang untuk melancarkan serangan balik dan menguasai permainan di sisi lapangan.
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