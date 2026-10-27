Persebaya Tampil Agresif saat Tekuk Madura United, Bernardo Tavares Beri Evaluasi

Bernardo Tavares bertekad memperbaiki permainan Persebaya Surabaya saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10/2026). (Persebaya)
JawaPos.com – Persebaya Surabaya meraih kemenangan 3-1 atas Madura United FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10) malam.
Meski berhasil mengamankan tiga poin dalam Derby Jatim, pelatih Bernardo Tavares masih memiliki sejumlah catatan untuk timnya.
Miguel Pereira membuka keunggulan Persebaya pada menit ke-22. Setelah pertandingan berjalan ketat, Yuran Fernandes dan Yann Mabella mencetak gol pada penghujung laga untuk memastikan kemenangan tuan rumah.
Bagi Tavares, hasil akhir bukan satu-satunya hal yang patut diperhatikan. Dia lebih tertarik melihat bagaimana para pemain menjalankan permainan, terutama saat menekan lawan, menjaga intensitas, dan mencari ruang untuk menciptakan peluang.
Menurut pelatih asal Portugal tersebut, Persebaya sebenarnya memiliki banyak kesempatan untuk mencetak gol. Namun, penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki agar peluang yang didapat bisa dimaksimalkan dengan lebih baik.
"Hari ini kami mencetak tiga gol, padahal ada banyak sekali peluang yang tercipta. Terkadang akurasi tembakan memang kurang maksimal, tetapi ketika sebuah tim mampu menciptakan banyak peluang, peluang untuk memenangkan pertandingan pun menjadi lebih besar," tuturnya.
Tavares juga mengapresiasi kerja keras para pemain yang tetap berusaha mempertahankan intensitas permainan. Hujan dan genangan air di lapangan sempat membuat aliran bola tidak berjalan mulus. Tekanan dari Madura United turut memengaruhi akurasi operan pemain Persebaya.
Meski demikian, dia menilai para pemain sudah menunjukkan sikap yang sesuai dengan keinginannya. Tavares ingin Persebaya memiliki karakter permainan yang konsisten, termasuk ketika menghadapi situasi sulit di lapangan.
Di balik kemenangan tersebut, Tavares tetap menyoroti gol Madura United. Menurutnya, gol itu seharusnya bisa dicegah karena berawal dari situasi transisi yang memberikan kesempatan kepada lawan untuk menyerang.
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