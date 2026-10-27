Bukan Cuma Kemenangan, Bernardo Tavares Soroti Dukungan Bonek untuk Persebaya

JawaPos.com - Kemenangan Persebaya Surabaya atas Madura United FC dengan skor 3-1 pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27 menjadi hasil penting bagi Bajul Ijo.

Namun, bagi pelatih Bernardo Tavares, ada hal lain yang tidak kalah berarti dari kemenangan tersebut, yakni dukungan Bonek dan Bonita yang tetap hadir di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10) malam.

Sebanyak 10.364 penonton menyaksikan langsung pertandingan bertajuk Derby Jatim tersebut. Meski digelar pada Senin malam dengan kondisi hujan, suporter Persebaya tetap memberikan dukungan kepada tim kesayangannya.

Kehadiran mereka mendapat apresiasi khusus dari Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal yang mengantongi lisensi UEFA Pro itu menilai dukungan suporter sangat berarti, terutama setelah Persebaya melewati pertandingan sebelumnya dengan hasil yang kurang memuaskan.

“Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang datang, Bonek-Bonita, karena ini Senin malam dan hasil pertandingan terakhir tidak begitu baik dari pihak kami,” ujar Bernardo.

Ia juga mengapresiasi kesetiaan suporter yang tetap datang memberikan semangat ketika tim sedang menghadapi situasi sulit.

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“Kami sangat menghargai kehadiran kalian karena di saat-saat sulit seperti inilah kalian melihat kekuatan para pendukung kami,” imbuhnya.

Kemenangan atas Madura United sendiri tidak diraih dengan mudah. Persebaya sempat unggul lebih dahulu, tetapi harus menghadapi perlawanan tim tamu yang mampu menyamakan kedudukan meski bermain dengan 10 pemain.